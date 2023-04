La candidatura d’Igualada Som-hi ha fet pública la seva proposta per al que ha situat com un dels grans cavalls de batalla d’aquest mandat que ara s’acaba i del proper: el de tenir més habitatge públic a la ciutat a través de la rehabilitació dels pisos buits, de la nova construcció de pisos de lloguer assequible o de la recuperació d’estructures de blocs a mig fer. La formació considera que aquesta és «una proposta urgent després de 12 anys en els quals el govern de Junts no ha fet cap nou habitatge públic a Igualada mentre que el problema de l’accés a l’habitatge no ha parat de créixer».

El candidat a l’alcaldia, Jordi Cuadras, exposa que «per molts joves, famílies i gent gran, és impossible trobar una casa digna amb els 600 o 700 euros al mes que es demanen, com a mínim, per un pis a la ciutat. La nul·la política d’habitatge públic del govern de Junts i la pujada dels preus del lloguer, està provocant que molta gent en quedi fora».

Igualada Som-hi (PSC-Igualada Oberta) proposa tres àmbits d’acció. D’una banda, un programa de rehabilitació «per posar al mercat els 1.600 pisos buits que té Igualada i dotar de vida zones fosques i apagades de la ciutat». De l’altra, dotar l’empresa municipal d’habitatge PIMHA «del pressupost adient perquè pugui tornar a construir habitatge públic de lloguer assequible». I, en paral·lel, «adquirir esquelets buits de blocs a mig construir en mans dels bancs per a fer-hi habitatge social».

La regidora d’Igualada Som-hi Irene Gil subratlla que «el dret a l’habitatge és un dret fonamental i, en aquests moments, no es garanteix a Igualada. Aquesta problemàtica no resolta també involucra els propietaris: les persones que amb una determinada classe social veuen com perilla el seu patrimoni perquè corre el risc de ser ocupat i els genera inseguretat». Gil subratlla que «no es tracta d’una manca d’habitatge perquè Igualada té 1.600 pisos buits, sinó que és conseqüència de la inacció del govern de Junts en l’àmbit urbanístic durant 12 anys i el problema no ha parat de créixer».

L’altra acció que apunten per promoure més habitatge a Igualada és l’actualització de la Planificació Urbanística que data de l’any 1986. Amb un nou pla, segons aquesta formació, «el Rec podria omplir-se d’habitatges, i grans edificis buits passarien a tenir ús residencial com, per exemple, Cal Carner o l’antic Correus». També proposen donar una sortida a grans edificis buits com l’Hotel Ciutat d’Igualada que està en venda i que Igualada Som-hi proposa adquirir per fer-hi la residència d’estudiants que la ciutat necessita amb un gimnàs i una sala d’estudi als baixos oberta a tothom.