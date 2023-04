L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ja disposa del projecte constructiu per ampliar la biblioteca Santa Oliva, que podrà tirar endavant els propers mesos gràcies a la injecció econòmica d'una subvenció d’1,86 milions d’euros provinent de fons europeus, que es completaran amb fons propis i el suport de la Diputació de Barcelona. El consistori ja ha iniciat els tràmits per licitar l’obra i preveu tenir constructora en un termini d’entre 6 i 8 mesos. El nou equipament, que serà autosuficient, tindrà una transició natural entre interior i exterior i molta vegetació.

Segons l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, la idea d’ampliació de la biblioteca va sorgir el 2015 arran la necessitat d’habilitar més espais per a l’equipament. Això va portar l’Ajuntament a plantejar-se que «calia ser més ambiciós» i estudiar bé quines necessitats hi havia envers la biblioteca per plantejar un projecte més complert. Per aquesta raó, es va sol·licitar l’ajuda tècnica de la Diputació de Barcelona, que va permetre fer un programa funcional que va deixar palès que un municipi de les dimensions d’Olesa necessitava un equipament amb més de 1.000 m2 més dels que té ara.

Amb la injecció econòmica de la subvenció europea, l’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per licitar l’obra. Després de l’aprovació del projecte constructiu al ple municipal del mes de març, es preveu que en la propera sessió plenària s’aprovin els plecs de contractació i es pugui comptar amb constructora en un termini d’entre 6 i 8 mesos.

La Diputació de Barcelona va liderar la redacció del programa funcional de la biblioteca i va convocar un concurs d’idees al qual s’hi van presentar una vintena d’equips d’arquitectes. D’entre aquests, un equip d’experts van escollir cinc propostes, que es van desenvolupar en un avantprojecte i d’entre els quals va sortir escollit el presentat pel despatx Coll-Leclerc. La seva proposta encaixava totes les necessitats de l’ampliació ja que es feia en una única planta, es treballaven bé les façanes, molt transparents, per facilitar la relació entre l’interior i l’exterior, i s’aconseguia una edifici gairebé amb consum zero.

Segons els arquitectes Judith Leclerc i Jaime Coll, directors del projecte del despatx Coll-Leclerc Arquitectos, una de les premisses amb les quals han treballat és la de voler aprofitar l’essència de com era l’espai fa anys, quan tot el sector que s’ocupa per a l’ampliació, el pati de la Casa de Cultura, formava part de l’antic Hotel Gori. L’objectiu és aconseguir un edifici que, més que un edifici, «és un paisatge», amb una transició natural entre interior i exterior i molta vegetació. De fet, de la nova gran sala interior els arquitectes en diuen «el bosc».

Un altre dels grans atractius del nou edifici és la gran coberta verda, de més de 1.000 m2, que permetrà no només que s’hi pugui llegir en horari d’obertura de la biblioteca, sinó també accedir-hi des de la Casa de Cultura quan la biblioteca estigui tancada. Alhora, amb l’ampliació es fan grans obertures que connecten la planta de biblioteca amb el soterrani de la Casa de Cultura, on hi ha l’Arxiu històric i l’emissora municipal olesa Ràdio, per dona-hi llum i ventilació natural.

Gran coberta verda

L’entrada a la biblioteca es farà per la part central de l’edifici de la Casa de Cultura, des d’on un primer vestíbul distribuirà cap als diferents espais, que tindran màxima connectivitat. L’actual zona de lectura de la biblioteca es destinarà als infants, i se separarà per una paret de vidre de la nova sala gran, l’espai «bosc», que ocuparà tot l’actual pati de la Casa de Cultura i s’obrirà al carrer d’entrada (davant l’entrada de l’Escola d’Arts i Oficis) i al costat de l’Ajuntament, on es conservarà el lilà. La primera planta de l’actual biblioteca es destinarà a sala de vídeo i so, i també inclourà una sala polivalent.

La coberta verda, que té una obertura cap al gran pati central, inclou un sistema d’emmagatzematge de l’aigua, que es recull de la coberta actual, i que permet que serveixi per al reg de tota la zona verda. També s’instal·laran plaques solars a la coberta actual. D’aquesta manera, l’edifici serà totalment autosuficient. Segons l’arquitecte Jaime Coll un dels reptes ha estat convertir la façana posterior de l’edifici, on hi ha ara el pati de la Casa de Cultura, en un espai amb façana pròpia i connectat amb la resta de l’edifici i l’entorn.