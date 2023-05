Pau Ortínez té 33 anys i és enginyer d’obres públiques i treballa en una empresa pública que gestiona el servei d’aigua de diferents municipis. Ha participat activament a l’escoltisme i en diferents entitats igualadines. Actualment és regidor de Poble Actiu a l’Ajuntament d’Igualada.

Com valora la feina feta per la seva formació durant aquest mandat?

Hem intentat posar llum a problemes com a manca d’habitatge, la gestió de residus o polítiques de sostenibilitat. Hem actuat com a crítica, però fent propostes, com ara la remunicipalització de l’aigua.

Entreu al consistori al 2015. Des de llavors, com valora l’evolució de la formació?

L’any 2015 vam entrar com a CUP. A partir del 2019, sota el paraigüa de Poble Actiu, vam elaborar un programa de forma compartida i amb gent diversa, intergeracional, que representa a tots els barris. Vam entrar basant-nos en la crítica i la fiscalització del govern i ara, estem preparats per governar i per liderar el canvi que Igualada necessita.

Com valora el govern de Castells durant aquests darrers 12 anys?

Ha fet algunes coses bones, de fet, hi ha tres propostes que compartim: fer d’Igualada, una ciutat universitària, la millora de l’accessibilitat i les polítiques d’habitatge, que sembla que aquests darrers dos anys han espavilat una mica. Però a banda d’això, crec que és un govern que no ha afrontat els principals reptes de la ciutat. També cal recordar que hi hagut quatre anys que hi havia Junts i Igualada Som-hi.

El vostre lema és ‘Ganes de canvi’.

Nosaltres creiem que Igualada té ganes de canvi i que el necessita i des de Poble Actiu, treballem per fer-lo possible. El canvi que volem és deixar enrere els 12 anys de Marc Castells i i els 4 anys de Jordi Cuadras i estem disposats a liderar-lo.

Quins són els principals reptes per Igualada?

Garantir el dret a l’habitatge, que per a nosaltres és primordial i per fer-ho cal activar totes les eines per aconseguir que tothom tingui uns preus de lloguers que siguin accessibles. Tampoc s’ha fet res en l’àmbit de l’energia climàtica, ni amb aigua, ni l’energia, ni en residus, ni en mobilitat. Tampoc s’ha renovat el POUM i això és una part molt important, precisament per solucionar molts problemes. També són reptes per Igualada garatir una educació, una sanitat i i un transport públic de qualitat.

Una de les que crítiques que ha fet també la formació és en relació a les zones d’aparcaments que s’han fet els darrers anys.

Correcte. Nosaltres creiem que tot el que és generar els aparcaments de zones blanques dintre de la ciutat fomenta i incita a què la gent agafi més el vehicle privat, en lloc d’anar a peu o amb bici. Per a nosaltres el que és important no és tant treure zones blanques ni aparcaments, sinó situar-lo només a la perifèria. D’alguna manera, si algú de fora vol venir a comprar, a veure un esdeveniment esportiu o cultural a Igualada, trobarà un aparcament a l’entrar, podrà deixar el cotxe i caminar. Així, evitem la mobilitat amb cotxe per dintre de la ciutat tant dels igualadins com de la gent que ve de fora.

Considera que Igualada és una ciutat segura?

Sí. En el debat sobre la seguretat

qui té més a guanyar o qui està intentant generar més aquest debat

són els nous partits d’extrema dreta amb la voluntat de generar por a la gent. La seguretat no passa per les càmeres de videovigilància o posant més policia. Seguretat és que tothom tingui el mínim garantit: una feina, un habitatge, una xarxa d’amistats, de família, de comunitat, i oportunitats per desenvolupar el seu projecte.

Un dels àmbits on poseu més èmfasi en el vostre programa electoral és la cultura.

Igualada va deixar passar l’oportunitat de ser la Capitalitat Cultura Catalana l’any passat. Nosaltres vam escoltar la gent, a partir del projecte «Tenim un Pla» i el principal projecte que plantegem és convertir l’Escorxador, per convertir-lo en el principal equipament cultural. L’edifici ha d’escollir les escoles d’arts escèniques i crear un nou auditori. També hem de recuperar l’escola de dansa que el govern del Consell Comarcal va tancar.

Què és el que faria primer si és el nou alcalde d’Igualada?

Iniciar la renovació del POUM per aprofitar un barri del REC que els últims anys s’ha deixat caure i s’ha deixat morir. Per tant, iniciaria la renovació del POM per decidir col·lectivament què farem al REC, quins usos tindrà , perquè és un barri que té molt potencial i que estem deixant perdre.

Si té la possibilitat de sumar forces per formar govern...

La nostra voluntat és ser la primera força d’esquerres a la ciutat, i estem disposats a liderar aquest canvi. Però també estem disposats a que si no som la primera, donarem suport a l’altra candidata d’esquerres amb possibilitats de ser primera força, que és ERC, amb Alba Vergés al capdavant. Per tant, la nostra voluntat és de poder fer un govern conjunt amb esquerra, i si entre igualada En Comú Podem, també ho faríem amb ells.