ERC d'Igualda considera que la proposta de sous per a l'equip de govern i la creació de més càrrecs de confiança que planteja Marc Castells com a alcalde incrementa de manera excesiva la realitat de l'últim mandat. Els republicans també critiquen que es creï una nova figura, el “cap de l’oposició” que tindrà una retribució de 172.000 euros durant els propers 4 anys i que l’ostentarà el socialista Jordi Cuadras (Igualada Som-hi). La suma total de càrrecs de confiança, regidors amb dedicació exclusiva i/o parcial i el cap de l’oposició suma pràcticament 3 milions d’euros de sous.

ERC Igualada denuncia un pacte encobert de Junts i PSC per posar-se d’acord i crear aquesta nova figura de “cap de l’oposició” que passarà a cobrar 43.000 euros anuals, un total de 172.000 euros en 4 anys. Una figura que fins ara no existia com a tal i que tampoc estava retribuïda. Segons ERC, "ara Marc Castells i Jordi Cuadras han acordat un govern amb sous més alts, amb dos càrrecs més de confiança, amb més dedicacions exclusives i ara amb aquesta nova figura del cap de l’oposició que suposarà un cost extra de 172.000€ per l’ajuntament".

En aquest sentit des d’Esquerra proposen "tornar a la situació del 2019, amb 3 càrrecs de confiança pel govern i no 5 i sense la figura del cap de l’oposició que ara cobrarà 172.000€ i que fins ara no havia sigut així".

3 milions d’euros amb sous dels regidors de govern, cap de l’oposició i càrrecs de confiança

ERC Igualada calcula que la despesa total només amb els salaris de l’alcalde, regidors amb dedicació exclusiva i/o parcial, cap de l’oposició i càrrecs de confiança serà de pràcticament 3 milions d’euros: 2.891.603 euros. Un increment “molt alt” respecte el mandat anterior, que va ser de 1.701.488 euros i que, per tant, hi ha hagut un increment de més d’un milió d’euros. Segons els republicans “no podem acceptar aquest increment ni la creació d’aquesta nova figura de cap de l’oposició” i “demanen” a la resta de grups de l’oposició que “no permetin disparar la despesa pública els nous càrrecs de confiança i noves figures fetes a mida i que arriben fins als 3 milions d’euros”.