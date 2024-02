L’Ajuntament de Calaf ha distribuït cinc menjadores i abeuradors per diferents indrets de la vila i al mateix moment es crea un règim sancionador per a qui alimenti els animals fora d'aquests espais. El govern local vol posar ordre a l'alimentació d'aquests animals i posar fi a "les molèsties" i a les queixes que provoca la proliferació descontrolada de punts d’alimentació no regulats. Les menjadores es concentren en espais on es tenia detectada la presència d’animals i ja se’ls hi donava menjar. Concretament, es tracta de les Portelles de Matamala; el carrer 11 de setembre; la plaça Pinós, al Barri Nou; el carrer d’Antoni Martí Morera, just al costat del solar de l’antiga caserna de la guàrdia civil, i el carrer d’Isaac Newton, a tocar del pàrquing de camions.

Un cop aprovat el nou protocol de gestió de les colònies de gats -el mes de juliol passat-, i a partir també de l’assessorament tècnic de la Diputació de Barcelona, des de la regidoria de Medi Ambient s’ha optat per acotar els punts de distribució de les menjadores i gestionar-les conjuntament amb les persones voluntàries que s’han acreditat per dur a terme les funcions de cura i manteniment. Així, des de l’Ajuntament se’ls facilitarà el pinso dels animals i cada col·laborador es responsabilitzarà de reomplir les alimentadores i d’elaborar un cens el més precís possible per tal de facilitar el control de les colònies i endegar, en una següent fase, el seu procés d’esterilització per evitar el progressiu increment. Aquestes accions queden establertes en el document acordat a començaments de mandat. Cadascuna de les menjadores, a més, disposarà d’un codi QR on les persones voluntàries podran informar del seu estat i notificar qualsevol mena d’incidència que s’hagi pogut produir. Règim sancionador Amb l’habilitació de les menjadores als cinc punts ressenyats s’obre ara un període transitori d’implementació i d’informació que s’estendrà fins a l’1 de març, moment en què es començarà a aplicar el règim sancionador recollit a l’Ordenança de civisme i convivència vilatana, segons la qual no es pot alimentar els animals peridomèstics o salvatges urbans de manera irregular a la via pública. Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multes de 50 fins a 100 euros; les greus, amb multes de fins a 300 euros i les molt greus, amb multes de fins a 600 euros, segons l'ordenança vigent.