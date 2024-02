Els Mossos d'Esquadra han enxampat en un control de trànsit a Òdena un conductor que transportava 705 plantes de marihuana i garrafes de fertilitzant. Es tracta d'un anoienc, de 41 anys, amb antecedents per fets similars, que ha quedat detingut per un delicte contra la salut pública.

Els fets van tenir lloc aquest dimecres, en un control rutinari de trànsit a la carretera N-IIa, en el seu pas per Òdena, al quilòmetre 557. Durant el control, els agents van detectar que un dels conductors dels vehicles que s'aproximaven fins a la zona mostrava una actitud molt nerviosa i van decidir aturar-lo.

En escorcollar el cotxe, van localitzar les 705 plantes de marihuana. Els agents expliquen que l'home havia estirat els seients de darrere per encabir el conjunt de plantes al cotxe i també disposava de l'espai del maleter. També van localitzar diverses garrafes de fertilitzant a l'interior del vehicle.

Els agents van requisar tot el material i van detenir el conductor per un delicte contra la salut pública. L'home tenia antecedents per altres delictes relacionats amb el tràfic de drogues. Els Mossos recorden que en la lluita contra el narcotràfic tot suma, tant l'actuació policial com la col·laboració ciutadana.