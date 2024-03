Josep Casulleras i Neus Aparicio, regidors de Sumem per Calaf, el principal grup de l’oposició a l’Ajuntament, es van reunir el passat dimarts 27 de febrer amb el grup parlamentari del PSC amb l’objectiu d’aconseguir que el Govern de la Generalitat de Catalunya aporti el finançament que necessita el projecte de residència i plataforma de serveis per a la gent gran de Calaf. Sumen per Calaf no forma part del govern calafí, però considera que el tema de la residència no és un projecte de partit sinó de poble i es vol arremangar per ajudar a trobar el finançament per construir el centre.

El diputat del PSC Jordi Riba ha explicat que “tant des de l’Ajuntament com des de l’oposició al Parlament, hem de demanar que el Govern de la Generalitat es faci responsable de l’impuls econòmic que el projecte necessita. Si aconseguim que el finançament de la Residència de Calaf sigui un assumpte prioritari per a la Generalitat i fem entendre la necessitat que té el territori de disposar d’aquest servei, hi ha moltes possibilitats d’èxit”.

Amb aquesta actuació, Sumem per Calaf i el grup parlamentari del PSC volen aconseguir diners i garanties per al projecte que l’equip de govern de l’alcaldessa Montse Mases, d’ERC, ha decidit tirar endavant de forma prioritària. Casulleras recorda com “en l’últim mandat del GIC ho vam deixar tot a punt per fer realitat la Residència de Calaf. Teníem el projecte i tots els diners per fer-ho possible però els governs municipals posteriors no ho van tirar endavant i aquells recursos s’han perdut. Ara, l’alcaldessa Montse Mases ha donat prioritat a aquest projecte. Ens ha demanat unitat d’acció i col·laboració i nosaltres ajudarem en tot el que puguem perquè entenem que la Residència de Calaf és un projecte compartit i una necessitat que no pot esperar més. Serem allà on calgui incidir o influir per tal que totes les administracions que poden contribuir al seu finançament ho facin”.

El projecte actual de l’obra de la Residència de Calaf té un pressupost estimat d’uns 4 milions d’euros, als quals s’haurà d’afegir el cost de l’equipament necessari per posar en funcionament el servei, que pot representar uns 2 milions d’euros addicionals. Per fer front a tota la despesa, l’Ajuntament disposa actualment d’1.703.815,76 euros que rebrà del programa europeu dels fons Next Generation, 677.619,96 euros que pot aportar amb fons propis i preveu una contribució de la Diputació de Barcelona d’almenys 200.000 euros. L’obtenció de la resta del finançament depèn ara de l’èxit que tinguin les gestions que tant l’alcaldessa Montse Mases i el seu equip com el grup municipal de Sumem per Calaf duen a terme de forma coordinada a les institucions que poden col·laborar econòmicament en el projecte.

