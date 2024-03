La contaminació per nitrat d'origen agrari i ramader deixa sense aigua més de 200.000 persones a tot Catalunya, i dins de l'àmbit de les comarques de Regió7 hi ha afectacions als municipis de Ribera d'Urgellet (a l'Alt Urgell) i Copons (a l'Anoia), segons dades que ha donat a conèixer el grup Ecologistes en acció corresponents a l'informe “La Contaminació per nitrats. Impacte en el medi ambient i l’aigua de consum humà”. L'afectació per excés de nitrats a l'aigua és el problema que hi havia en una captació de Calaf, per exemple, i que va desembocar en la construcció d'una planta de desnitrificació, que ha donat bon resultat i que permet a la població no tenir una dependència absoluta de l'aigua que ara li arriba, també, de la xarxa ATL (col·loquialment, aigua del Pantà de la Llosa del Cavall).

A Catalunya, 10.641 persones estan afectades per aigües contaminades, més de 6.500 de les quals es troben en 7 municipis a les comarques de Tarragona i Ebre. A comarques gironines també són 7 els municipis afectats; 3 a la província de Lleida 3 i 2 a Barcelona. En el cas de la província de Tarragona, hi trobem un total de 7 municipis que superen la quantitat de nitrats permesa (Els Pallaresos, La Secuita, Forès, Pira, Savallà del Comtat, Santa Oliva i Ulldecona), i afecta un total de més de 6.500 persones. A la província de Girona també són 7 els municipis afectats (Bàscara, Palol de Revardit, la Pera, Saus, Camallera i Llampaies, Ullastre), tot afectant 1.858 persones; a Lleida, 3 (Maldà, Ribera d'Urgellet, Vila-sana), amb 960 persones afectades; i a Barcelona 2 (Bigues i Riells del Fai -on s'arriba fins als 78 mg/l-, Copons), on afecta 1.323 persones.

La contaminació de les aigües per nitrats té el seu origen en l'ús massiu de fertilitzants nitrogenats en l'agricultura intensiva de regadiu, així com en les macrogranges de ramaderia intensiva. A la Catalunya central, l'afectació té més a veure amb els purins de les granges abocats en camps de manera excessiva. El grup ecologista explica que "donades les polítiques que impulsen el creixement d'aquestes activitats econòmiques en el nostre territori, és previsible que també ho faci al mateix ritme aquesta contaminació, que malmet aqüífers i aigües superficials, en molts casos de forma quasi irreversible, suposant un greu problema per a la salut humana".

Ecologistes en Acció ha elaborat l'informe “La Contaminació per nitrats. Impacte en el medi ambient i l’aigua de consum humà”, que revela que, l'any 2022, l’11% de les aigües superficials estaven contaminades per nitrats, en concentracions superiors a la norma de qualitat ambiental. Aquesta xifra augmenta fins al 37% en el cas de les aigües subterrànies, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITERD). Aquesta contaminació ha portat, sempre segons els Ecologistes, a què 171 municipis espanyols responsables del subministrament d'aigua potable detectessin, en alguna de les seves xarxes de distribució, valors de nitrats per sobre dels 50 mg/l permesos per la normativa, tot afectant 214.851 habitants, segons dades del Ministeri de Sanitat.

Ecologistes en Acció recorda que "l'accés a l'aigua potable i el sanejament és un dret humà, considerat com a tal per les Nacions Unides des del 2010, per això el fet que s’estigui subministrant aigua contaminada no apta per al consum humà a més de 6.500 persones en aquestes poblacions del Camp de Tarragona i de l’Ebre suposa un clar retrocés pel que fa a qualitat de vida d'aquestes persones". I en un comunicat afegeix que "estudis recents conclouen que el valor límit màxim permès per la legislació europea i espanyola, de 50 mg de nitrats per litre d'aigua potable, no és suficient per protegir la població, especialment davant malalties com el càncer colorectal".

Per tot això, Ecologistes en Acció reclama que s’intensifiquin els controls en l’aigua d’abastament a les poblacions, amb la finalitat de detectar tots els incompliments en matèria de nitrats. Així mateix, s’exigeix al govern espanyol i als partits polítics que modifiquin el Real Decret 3/2023 d’aigua de consum humà, i redueixin el valor límit màxim permès de nitrats.

Ecologistes en Acció considerem inadmissible que es permetin uns límits màxims en l'aigua potable de 50 mg/l de nitrats quan es coneixen les afectacions a la salut de les persones, potenciant el desenvolupament del càncer i atenent que el límit màxim de nitrats establert per als ecosistemes fluvials és la meitat del permès per a l'aigua de boca.