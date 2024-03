Igualada estrena l'STEM Day en una jornada per introduir la igualtat en la ciència i la tecnologia

Igualada ha estrenat aquest matí el nou model de trobada per fomentar la presència de la dona en professions tècniques i científiques en l’STEM Day, una jornada que parteix de l’STEM Woman Congress i que va dirigida a nens i nenes amb l’objectiu de lluitar per la igualtat de gener en l’àmbit acadèmic i professional. STEM vol fomentar un futur més inclusiu per les dones i que tinguin les mateixes oportunitats laborals dins del sector de la Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. La jornada s'ha celebrat al Teatre Ateneu Igualadí durant tot el matí i ha concentrat uns 400 estudiants de les escoles de la ciutat.

La presidenta de l’STEM Women Congress, Mar Porras, ha obert la jornada. Ha parlat de tecnologia i de seguida va sortir el tema de la intel·ligència artificial i com aquesta afecta i afectarà les nostres vides. Porras també va posar destacar el fet que la jornada se celebri a Igualada i relaciona-ho amb el fet que «és una ciutat que posa en valors els nens i nenes de la ciutat i és refent, té espais on la tecnologia és vital».

El principal objectiu d’aquesta jornada és fer veure als més joves que «la tecnologia no és res fred, sinó que pot aportar molt a la societat i que pot despertar vocacions en projectes per ajudar a la gent».

Durant la jornada, els joves assistents han pogut escoltar la història de diferents dones que treballen en aquest àmbit. Hi ha participat l’enginyera Naval i Marítima Marta Creus i la física Gemma Viscasillas. De fet, aquesta darrera es dedica a explicar la ciència als infants i joves i va incidir en la necessitat de tenir referents femenines en aquest àmbit. Ella mateixa ha explicat la seva història, de manera didàctica, i com va viure en el moment que va decidir estudiar Física. A més, durant la jornada també es va celebrar una taula rodona amb estudiants de grau i formació professional relacionada amb les STEM, entre elles, hi van participar estudiants de l’Escola Politècnica Superior de la UdL al Campus Universitari d’Igualada. Elles mateixes van poder explicar als assistents com és estudiar i voler treballar en aquest sector.

L’acte, que va estar conduït per la periodista Montse Sanou, ha comptat també amb la presència de la regidora de Formació Professional, Patrícia Illa, que ha destacat que l’Ajuntament d’Igualada lidera un projecte europeu per millorar la taxa de dones amb trajectòries STEM «és important que les nenes també s’interessin per aquestes professions».