L'Ajuntament d'Igualada alerta d'una estafa telefònica que reclama el pagament de taxes municipals

L’Ajuntament d’Igualada ha alertat en un comunicat d’una estafa que es rep via telèfon, ja sigui amb una trucada, amb missatge de text o per WhatsApp, que reclama a l'usuari el pagament de diverses taxes municipals.

En nom de l’Ajuntament es reclama a l’usuari el pagament de l’Impost de Béns Immobles, o en alguns altres casos, de la taxa d’escombraries comercial.

Des de l’Ajuntament s’afirma que en cap cas la comunicació amb la ciutadania per al pagament de les taxes municipals es fa a través d’aquestes vies. Per això s’aconsella no respondre a aquestes comunicacions i, en el cas de rebre’n una, fer-ho saber a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor Igualada.