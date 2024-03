Una empresa de l'Anoia crea un sistema de depuració de piscines que permet estalviar un 70% d'aigua

Una piscina municipal coberta com la de Les Comes, a Igualada, té capacitat per a 700.000 litres. Fins ara, per depurar l'aigua, utilitzaven un sistema basat amb filtres de sorra o vidre, que els obligava a gastar en la neteja del filtre 1.134.000 litres d'aigua l'any. Ara, però, és una de les primeres piscines del país a posar en marxa un sistema innovador ideat per una empresa de l'Anoia, Apliclor Water Solutions, amb seu a Sant Martí de Sesgueioles. Es tracta d'un sistema que permet un estalvi de fins al 70% de l'aigua que, en el cas de Les Comes, equival a 700.000 litres l'any. El sistema substitueix la sorra per la perlita, un mineral d'origen volcànic sense efectes nocius i que es comercialitza arreu del món.

Es calcula que, en una piscina, la pèrdua d'aigua per evaporació, esquitxades o per la sortida del banyista de l'aigua, només representa el 2% de la pèrdua total d'aigua. On es perd la major part de l'aigua és, precisament, en el rentat dels filtres, ja que el sistema de depuració obliga a llançar aigua pel propi procés de neteja, segons explica en una entrevista amb l'ACN el director tècnic de l'empresa Aplicor, Carles Marín.

En els sistemes tradicionals de depuració d'aigües, exposa Marín, es necessiten grans quantitats d'aigua "per desfer tota la brutícia que s'acumula al filtre". De fet, diu que aquest procés de neteja, que consisteix en aportar "grans quantitats d'aigua a contracorrent", es fa entre un o tres cops per setmana. En el cas de la piscina d'Igualada, aquesta operació suposava gastar en la neteja del filtre un total de 1.134.000 litres d'aigua a l'any. Amb el nou filtre es requereixen 432.000 litres d'aigua, un fet que suposa estalviar 702.000 litres d'aigua calenta cada any en el procés de neteja.

A banda de l'estalvi d'aigua, Marín exposa que aquest sistema permet filtrar partícules molt més petites en comparació al sistema tradicional. Fins i tot, ha dit, "seria capaç de filtrar els glòbuls de la sang si fos necessari". Per ell, això permet millorar molt el confort del bany: "Tens la sensació que t'estàs banyant en una aigua molt neta, nítida i transparent i això genera molta confiança a nivell d'usuari".

En el cas de les piscines climatitzades, exposa Marín, aquesta pèrdua d'aigua també s'acompanya d'un important impacte ambiental, ja que l'aigua que es rebutja està a una temperatura aproximada d'uns 29 graus, mentre que la que s'incorpora de nou està a una mitjana de 12 graus. "Quan escalfem aquesta aigua estem emetent entre 4 i 5 tones de Co2 a l'any", matisa. En aquest sentit, diu que el nou sistema permet aconseguir a un estalvi de més del 30% de l'energia destinada a l'escalfament d'aigua fruit dels rentats.

El material que es fa servir en aquesta nova tecnologia és la perlita expandida que, segons Apliclor, té una capacitat de retenció molt superior als sistemes convencionals de sílex o de vidre, ja que pot filtrar partícules de fins a una micra. Segons Marín, el sistema és molt més eficaç a l'hora d'eliminar tots els microorganismes, bactèries o fons que pot contenir l'aigua.

El canvi en el sistema de depuració de la piscina d'Igualada s'ha fet aprofitant les obres de reforma integral del complex de Les Comes, que ha tingut un cost aproximat d'1,3 milions. La regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Igualada, Patrícia Illa, ha remarcat que en el context de sequera és molt important ser "el 100% d'eficients" i "estalviar el màxim d'aigua possible". Segons ella, aquesta renovació integral ha permès posar el dia les instal·lacions, fer-les més accessibles i també més sostenibles.