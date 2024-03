Investiguen la tala il·legal de 17 arbres al parc de Valldaura d'Igualada

L'Ajuntament d'Igualada ha denunciat que aquesta nit uns desconeguts han tallat 17 arbres amb una serra mecànica al parc de Valldaura, al barri de Fàtima. La Policia Local i els Mossos investiguen els fets i no descarten cap hipòtesi. Aquest és el segon cop que passa en quatre mesos.

Es dona el cas que, al desembre, en van talar 17 més a la mateixa zona del parc. El cap d'investigació de la comissaria d'Igualada, Jordi Casanovas, ha detallat que els arbres tallats no són espècies protegides, però sí que tenen un valor mediambiental. Ara estan recopilant tota la informació per mirar d'esbrinar qui és l'autor dels fets i si és el mateix que el de l'acte vandàlic del desembre. De fet, per aquells fets encara hi ha oberta la investigació.

Des d’aquest matí l’Ajuntament ja està treballant en la neteja de la zona i en la retirada dels arbres malmesos. Tots els arbres danyats es replantaran amb el pròxim Pla d'Arbat.