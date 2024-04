Actualitzar la foto de perfil, acceptar que et fas gran

Aquests dies, a la redacció del diari toca fer fotos noves per les firmes dels articles; és moment de posar-te davant del fotògraf, veure el resultat a la pantalla i dir, merda, ens fem grans. Cada vegada costa més renunciar al retrat anterior, com si aferrar-s’hi permetés aturar el temps. M’entens, oi? El drama que es repeteix a l’hora de renovar el DNI o canviar la foto del perfil de les xarxes socials. Recordes l’última vegada que ho vas fer? Diuen que es pot saber l’edat d’una persona per com de lluny apareix a la foto del seu perfil, una silueta que cada vegada es va fent més petita fins a quedar difosa en una platja o, directament, desapareix per deixar pas als fills, els nets, al gos o a una planta.

Llei de vida qui ni els filtres, ni el bòtox, ni el finasteride aconsegueixen aturar. I si a tot això li sumes la crueltat de les xarxes tens un problema social capaç d’enfonsar i deprimir a qualsevol. Que li preguntin a Julia Roberts. L’actriu de Pretty Woman ha explicat en algunes entrevistes que una de les seves pitjors experiències va ser amb una foto que la seva neboda va penjar a Instagram. Una imatge innocent de totes dues jugant a cartes. Però els comentaris que va generar, d’innocents en tenien ben poc: la majoria opinava que no estava envellint bé, que semblava un home o que com s’atrevia a compartir una foto on no sortia afavorida. «Soc una dona de 50 anys i sé qui soc, però així i tot em va fer mal», ha confessat.

Bullying de manual, com el que també ha patit Candela Peña, igualment a Instagram, per una foto en calces que es titulava «Senyora gran sense filtre, però amb mòbil». «Vergonya» va ser la floreta més suau que va rebre. «Les dones són súper cruels, això ho fa una noia de 20 anys i no passa res», reflexionava l’actriu catalana aquesta setmana mateix en un pòdcast. Els homes, tampoc se n’escapen. Obligatori tenir abdominals i xixa als braços. Som una societat cada vegada més formada, més tecnològica, més conscient, però en el camp de l’acceptació estem a la prehistòria.

Si quan mires Instagram no et sents bé amb el teu propi cos, no t’atabalis, Facebook ha reconegut que és un efecte pervers i ben comprovat de la seva plataforma. No hi ha lloc per a les potes de gall ni per a la pell penjant. I el pitjor és que la manca d’autoacceptació també comença a afectar els preadolescents: fotos de mitja cara, de perfil o amb la mà tapant el rostre s’estan fent servir per il·lustrar les imatges de perfil d’unes xarxes socials on, per la seva pròpia salut mental, encara no hi haurien de ser.