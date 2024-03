Fast and Furious a la manresana

Pas de vianants al carrer del Canonge Montanyà amb senyalització especial / ARXIU

A Manresa, es moren dues persones cada dia de mitjana, una xifra que, per alguns, sembla que no és suficient. Al volant, som immortals, imparables. Collonuts, prepotents. Despreocupats, inconscients. Abusadors de manual. I això fa que, conscient o inconscientment, al voltant d’un conductor estigui replet sempre de víctimes potencials. L’últim incident greu, l'atropellament d'un home de 89 anys fa cinc dies al carrer Camps i Fabrés.

Es parla de la inseguretat d’anar pel carrer i ser objecte d’un robatori, una agressió o una violació. La Manresa que diu prou, que surt a tots els canals de televisió i que fa por, respecte: són delictes greus, que tenen ressò i que, també, van vinculats a un col·lectiu a qui políticament va bé assenyalar. Però, agafant com a referència els atestats que la Policia Local de la ciutat remet als mitjans amb les principals incidències de cada jornada, guanyen per golejada els accidents de trànsit, els positius d’alcoholèmia (tres en una sola nit, la de dijous) i els atropellaments (dos aquesta setmana). I aquí, apuntar cap a uns pocs culpables es fa complicat.

Divendres, tres de la tarda. El conductor d’un turisme es fa seva la filosofia d’Antes muerta que sencilla, que cantava María Isabel, i decideix que és més important arreglar-se el tupè i arribar a lloc ben guapo abans que agafar el volant i fer bé tota la Pujada Roja, sense fer ziga-zagues ni trepitjar cap línia (inclosa la del sentit contrari).

Pas de vianants del túnel del carrer Indústria. Una vianant es prepara per creuar. Ve un cotxe. La conductora obre la boca espantada, però no para, passa a tocar de la dona, que fa un bot enrere. Més: 2/4 de 12 de la nit. Una manresana de 46 anys va beguda i, així i tot, agafa el cotxe. La Policia Local l’atura al carrer del Bruc i, com que dona positiu, l’acompanyant es fa càrrec del vehicle. Però ella no en té prou. A 1/4 de 2 la tornen a parar, ara a les Bases i se li ha d’intervenir el cotxe.

Manresa no és Roma ni Delhi o Istanbul i l’Ajuntament va fent millores de seguretat viària, especialment entorn de les escoles. Però, tot i això, la capital del Bages té encara força punts de la trama urbana perillosos, alguns per als mateixos conductors i altres per als vianants. Posem-los al mapa de la Manresa insegura. Llocs on es corre massa, passos de vianants amb poca visibilitat i cruïlles on no es respecta la prioritat. La paradoxa perfecta és la rotonda de l’Uniplant, la que, si fas bé, pel carril que toca, tens molts números d’acabar a l’hospital.