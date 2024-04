Els experts ho aclareixen: és millor prendre aigua abans o després de dinar?

Mantenir una dieta saludable és essencial, i en aquest context, el paper de l'aigua durant els àpats ha sempre ha generat una certa controvèrsia. La recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) insta les persones a ingerir com a mínim dos litres d'aigua al dia. Tot i això, sorgeixen interrogants sobre quan és més beneficiós: abans o després dels àpats?

La Clínica Mayo dels Estats Units afirma que l‟aigua no dilueix els sucs digestius ni interfereix en la digestió, sinó que, al contrari, ajuda a descompondre els aliments per facilitar l'absorció de nutrients. A més, contribueix a estovar la femta, prevenint el restrenyiment. Alguns experts suggereixen fins i tot esperar una hora després de dinar per prendre aigua, considerant-ho un suport addicional per a la digestió.

Tot i que s'ha popularitzat la idea de prendre aigua abans dels àpats per induir una sensació de sacietat i reduir la ingesta calòrica, estudis científics qüestionen l'eficàcia a llarg termini d'aquesta pràctica.

Mentre alguns informes revelen una pèrdua de pes en adults grans, els més joves no experimenten canvis significatius. Per tant, el suggeriment més assenyat rau a mantenir un equilibri: beure aigua abans, durant i després dels àpats, reemplaçant altres begudes menys saludables.

En definitiva, la clau és incorporar l'aigua com una aliada constant a la dieta equilibrada, substituint les opcions menys saludables. La hidratació adequada és essencial per al benestar, i la seva relació amb els menjars s'ha de guiar per la necessitat de mantenir un cos saludable i ben nodrit.