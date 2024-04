Més de 200 persones caminen per degustar productes del Parc Agrari

Més de dues-centes persones van recórrer ahir 13,5 quilòmetres de l’Espelt i d’Òdena per conèixer els productes, productors i paratges del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. La ruta, batejada com a Rutatast, arribava aquest diumenge a la seva tercera edició.

Al llarg de la caminada gastronòmica els participants van poder aturar-se en 8 parades al llarg del camí per visitar explotacions agràries i masies i tastar productes de diferents productors del Parc Agrari. La sortida es va fer de manera esglaonada entre les 8 i les 9.30h del matí i el punt d’inici va ser a l’Espelt.

Els visitants van poder fer 14 tastets al llarg del camí, de productes com l’hamburgueseta de vedella, xai a la brasa, crema de verdures, truita de patates, hummus, mel i mató, gelat, fruits secs, pa, oli, vins, cava i mistela, entre d’altres.

La caminada va finalitzar a Òdena (al Raval de l’Aguilera) i la tornada al punt d’origen es va fer amb un autobús gratuït que anava fent viatges ininterrompudament entre les 13h i les 15.30h.

Jana Peters Solé, del Col·lectiu Eixarcolant i tècnica del Parc Agrari, feia ahir un balanç molt positiu de la ruta, la qual «aquest any tenia un recorregut planer». A més, Peters explicava que l’objectiu d’aquesta cita és donar a conèixer els productes del Parc Agrari. «La gent té l’oportunitat de conèixer-los, tastar-los i conèixer els productors; d’aquesta manera fomentem la venda dels productes de proximitat». Peters afegia que el perfil de visitants de la caminada va «des de persones joves fins a persones jubilades del territori i dels voltants».

En total hi van participar dotze productors: Eixarcolant, Celler Mestís, Can Grimau, Eco Puig Aguilera, Celler Anna Rosell, La Solana de Coll-Bas, Mel Riba, Ecomercaderet, La Naris, Molí d’oli Can Gibert, Aliment Humà, Ous d’Or-pí Ecològics, Casa Nostra i Horta lliure.

Sònia Torra Soteras, productora del Molí de Can Gibert i presidenta de l’associació de Productors de la Conca d’Òdena també en feia un balanç positiu: «sembla que a poc a poc es va consolidant i veus que hi ha gent que repeteix». «És ideal que cada any es facin diferents rutes i hi participin diferents productors», afegia.

Si alguna persona s’ha quedat amb ganes de poder conèixer els productes, des del Col·lectiu Eixarcolant asseguren que el proper 18 de maig se celebrarà la Mostra de Productes, que se celebra dues vegades l’any a diferents municipis de la Conca d’Òdena.