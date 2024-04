La fira Automercat d'Igualada tindrà una major oferta de cotxes híbrids i elèctrics

La fira Automercat, un clàssic del calendari firal, torna a Igualada amb una àmplia oferta del vehicle elèctric i híbrid, que és el sector de més creixement en les vendes d'automoció. La fira se celebra el cap de setmana 20 i 21 d’abril amb 300 vehicles a la venda, seminous i d’ocasió, de les principals marques del sector de l’automoció. Els responsables de cada venda han de garantir que el vehicle es trobi en un estat perfecte. Enguany es preveu que aquesta oferta inclourà més cotxes híbrids i elèctrics, que des de fa anys estan guanyant pes al mercat de l’automoció i de les noves matriculacions.

En total seran més de 7.000 m2 d’exposició a l’aire lliure, distribuïts entre els principals carrers del barri Les Comes d’Igualada: l’Avinguda Països Catalans i l’Avinguda Europa, entre les cruïlles amb els carrers Alemanya i Països Baixos. En aquesta edició s’hi podran trobar els concessionaris Anoia Automoció (amb Toyota i Subaru), Anoia Motor (Seat, Hyundai, Cupra i MG), Dabsa (Ford i SSangyong), Maas Exclusivas (Citroën, DS i Nissan), Motorcat Premium (Volvo), OcasionPlus (multimarca), Remm Guitart (Renault i Dacia), Sarauto (Peugeot, Opel, Fiat, Jeep i Kia) i Servisimó (Audi, Volkswagen, Skoda i VW Industrials).

Per aquelles persones interessades en adquirir un vehicle de segona mà, Automercat proposa fer una compra en un sol dia. L'interessat pot veure diversos vehicles i marques, provar el cotxe que vol adquirir i realitzar la compra el mateix dia. Entre tots els compradors de vehicles se sortegen 3.000 euros en premis al moment de tancar la fira, diumenge al vespre.

Automercat es podrà visitar dissabte 20 i el diumenge 21 d’abril de 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h. Diumenge a la tarda tancarà una hora abans, a les 20 h. L’entrada és lliure i gratuïta. Com ja és tradicional, els representautoritats locals assistants polítics local visitaran la Fira el dissabte dia 20 a les 18 h de la tarda.

El certamen Automercat està organitzat per Fira Igualada amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i el patrocini de les empreses Vera i Servisimó. Va néixer l’any 1997 i ja s’ha consolidat com una cita ineludible al calendari firal de la Catalunya Central. Enguany celebra la seva 22ena edició, i s’espera que pugui repetir les bones xifres de vendes dels anys anteriors que oscil·len al voltant de la vuitantena de cotxes venuts en només dos dies, més d’una quarta part del total de cotxes exposats.

Fira de modelisme estàtic a l'Escorxador

La fira Automercat enguany coincidirà amb la Igualada Model Expo (IME), la fira de Modelisme estàtic i Slot especialitzada en el món de la miniatura i material per a modelistes que s’instal·larà durant tot el cap de setmana al recinte modernista l’Escorxador d’Igualada. Reunirà durant dos dies un total de 23 expositors nacionals i internacionals, quatre dels quals tindran instal·lada una pista pròpia. L’horari d’obertura serà dissabte dia 20 de 10h a 20h i diumenge 21 de 10h a 14h i l’entrada és lliure.

En aquesta segona edició de la fira IME es duran a terme diverses xerrades, es presentaran novetats per part dels fabricants, es faran exhibicions de modelisme en directe i fins i tot se celebrarà un concurs de modelisme. Els participants també podran competir en diferents circuits muntats al recinte firal i adquirir diverses peces de col·leccionista, ja que hi haurà 200 metres lineals de paradetes de peces i 30 botigues amb punt de venda per adquirir tot tipus de material relacionat amb el modelisme estàtic. La Igualada Model Expo està organitzada per les associacions Cric Crac, Hobby Classic, l’Associació Catalana d’Amics del Modelisme (ACAM) i Fira Igualada, i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada