La Mostra aplaudeix 'Peter&Pan', una proposta que revisa el clàssic de J.M. Barrie

'Peter&Pan' és una obra de teatre amb música en directe que trenca amb el clàssic de James Matthew Barrie. L'espectacle s'ha vist aquest divendres a la Mostra Igualada i és un dels 37 muntatges que participen en la 35a edició el festival. Es tracta d'un espectacle produït per Escalante -el teatre de la Diputació de València- sota la direcció de Xavo Giménez i María Cárdenas (La Teta Calva) i amb la creació de la companyia valenciana LaMaR. El muntatge reivindica la il·lusió per créixer i gaudir de cada moment com fan els infants. En declaracions a l'ACN, Giménez diu que el muntatge vol transmetre el missatge que "no ens hem d'oblidar mai de ser nens i, sobretot, de creure: de creure en les fades, en la ficció i en la fantasia".

Peter&Pan' revisa la història original de J.M. Barrie per reivindicar la il·lusió per créixer i gaudir de cada moment com fan els infants. Precisament, la història parteix de la mirada d'un ancià sense memòria que, des de la residència, recorda la seva infantesa i la fantasia que l'envoltava. Entre els personatges s'hi troba una Campaneta que no és jove ni tampoc és una fada i una Wendy que és un ancià que es troba en una residència.

Mercè Tienda i Juli Cantó interpreten els personades de Campaneta i de Peter. Tienda diu que la Campaneta de l'espectacle és una espècie de "'punk anglesa" i assegura que és un "referent totalment diferent al que tradicionalment s'ha associat la Campaneta". "No és una fada bonica ni sexualitzada, es tracta d'una altra història", explica l'actriu. De la seva banda, Cantó explica que els personatges s'entreguen en cada moment al joc i "no donen gaire importància a les coses". Un fet que, a la vida real, creu que es va perdent. "Madurar no vol dir deixar de jugar, podem madurar i mantenir aquesta cosa dels infants", creu Tienda.

El projecte conjunt entre Escalante i Cia. LaMaR és una de les 8 companyies de l'Estat que formen part de la programació de la 35a edició de la Mostra, juntament amb les 26 companyies catalanes i les 3 internacionals. L'espectacle s'ha estrenat a Catalunya.