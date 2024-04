La Mostra d'Igualada busca cada cop més internacionalització

Més d’un miler de professionals s’han acreditat a la Mostra que se celebra des de dijous i fins avui a Igualada, el que ha suposat recuperar definitivament les xifres d’abans de la pandèmia. La 35a edició d’aquest mercat que posa el focus en la programació familiar s’ha caracteritzat per l’aposta ferma pels espectacles gratuïts al carrer (una desena de 37) i per buscar d’afavorir la projecció internacional de les companyies locals. De fet, ha crescut la xifra de professionals internacionals, que han passat d’una vintena a gairebé cinquanta del miler acreditat. Ahir, el temps estiuenc va acompanyar l’ambient festiu durant tota la jornada a la capital de l’Anoia, que es va omplir de famílies i professionals disposats a gaudir (i contractat) els espectacles.

El director artístic, Ramon Giné, va fer una valoració molt optimista dels tres primers dies de certamen: «Hi ha hagut un bullici de professionals del sector i sabem que aquest és un lloc que es presta perquè els artistes puguin fer contactes interessants». La Mostra d’enguany tindrà 77 funcions de 37 companyies en 16 escenaris repartits per Igualada, però formar-hi part no és una tasca fàcil: S’hi van presentar 980 propostes. Giné posava l’èmfasi en la cinquantena de programadors internacionals que «han vingut a la Mostra per veure el que fem aquí i poder-ho portar als seus festivals».

Aquest canal ha de ser de doble sentit, ja que també es preveu anar augmentant les companyies internacionals que s’exhibeixen a la Mostra d’Igualada perquè segons Pol Gil, director executiu del certamen, «la Mostra ha de ser una oportunitat perquè el públic local pugui conèixer espectacles estrangers». De fet, el mercat igualadí és referencial per als programadors que busquen espectacles familiars per nodrir les programacions d’arreu de Catalunya i l’estranger.

Àngels Carulla forma part de la cooperativa La Tàpia, una empresa especialitzada en el disseny de programacions artístiques i culturals inclusives i amb impacte social en les zones rurals. Va assistir ahir a l’espectacle B.O.B.A.S. de la companyia Jimena Cavalletti per veure si encaixarien en el seu poble, Vilanova de Bellpuig. Destacava que per a ella és molt important que els espectacles «tinguin capacitat per adaptar-se a l’espai on es representen».

Una de les característiques d’aquestes fires estratègiques, com la Mostra, és l’oportunitat que tenen els programadors de compartir espais amb el públic general. Laura Farreras, per exemple, va assistir a un parell d’espectacles recomanats per un tècnic de la mostra. Apuntava que «potser hi ha professionals que no estan prou connectats amb segons quina disciplina artística i les reaccions del públic els poden ajudar a veure si l’espectacle en qüestió pot servir per a les seves programacions». David Tarrida, també espectador de la Mostra, remarcava la importància que «hi hagi espectacles infantils en viu «en l’era de les pantalles».

Desempallegar-se d’etiquetes i d’idees preconcebudes El director artístic de la Mostra va dir que cal deixar enrere les etiquetes «infantil» per referir-se als espectacles perquè són per a tothom. Una de les funcions més sorprenents de la jornada d’ahir va ser Sfumato de la companyia Llum de Fideu. Elisenda Solà, de l’equip, va resumir el concepte de l’espectacle explicant que «planteja una reflexió sobre el fet que els humans no tenim respecte sobre els altres éssers vius que conviuen amb nosaltres». Una obra de teatre que es va adaptar a l’espai del parc de l’Estació Vella i proposava diverses capes de reflexió i humor, segons l’edat de cada espectador. 

Subscriu-te per seguir llegint