Cinc casos de coronavirus posen en alerta el sistema sanitari de la capital de l'Anoia

L'Hospital d'Igualada té 4 persones ingressades per coronavirus. Una cinquena, un professional sanitari, també afectat per la malaltia, es recupera a casa. De moment, en l'àmbit hospitalari s'han pres les corresponents mesures d'aïllament i l'Ajuntament de la capital de l'Anoia ha demanat «calma» a la població. El sistema de salut local també ha determinat mantenir l'activitat d'atenció amb normalitat, però amb la limitació d'un acompanyant per malalt a les visites, tant a l'hospital com als centres d'atenció primària.

Ahir a la tarda, el departament de Salut indicava que hi havia 24 casos nous de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Del nombre total d'afectats per la Covid-19, 18 són greus. Del total de contactes, 400 són professionals sanitaris, segons les mateixes fonts. Ahir no es van conèixer casos mortals a Catalunya, però el president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, anunciava l'emergència sanitària. A l'Estat hi ha més de 1.500 infectats pel virus i 35 morts fins ahir. A Itàlia, per exemple, la xifra és de més de 10.000 casos i 630 morts. Ahir va ser un dia d'ampliació de les restriccions. Els camps de futbol i pavellons dels equips d'elit no tindran públic durant 15 dies, de moment. No es permetrà que hi hagi concentracions de més de 1.000 persones. I l'Estat anunciava a la tarda que considerarà com a baixa laboral les persones que s'hagin de quedar a casa en aïllament. També prepara ajuts per a diferents sectors econòmics que estan patint de manera molt greu les conseqüències de la situació.

Els casos de coronavirus a Igualada es van conèixer dilluns a última hora de la nit i ahir al matí la notícia va envair la ciutat, tot i que, aparentment, sense causar més enrenou als serveis del previsible. Els quatre ciutadans igualadins formaven part dels 23 infectats pel virus que havia donat a conèixer el departament de Salut, dilluns. Ara, però, i a diferència dels primers dies, les autoritats sanitàries catalanes no donen a conèixer la residència de les persones que tenen el coronavirus.

Dels ingressats i de la cinquena persona que segueix el tractament a casa ahir no se'n va donar informació. El Govern català és el portaveu únic del conflicte sanitari, i actua d'acord amb l'Estat, però no permet que hi hagi informació ni dels centres sanitaris ni dels ajuntaments que tenen casos detectats al seu municipi.

L'Ajuntament d'Igualada va demanar a la població «calma» davant els 5 casos de coronavirus que s'han detectat a l'Hospital d'Igualada. La recomanació que feia el consistori era que en cas que es presentin símptomes de la malaltia es truqui al telèfon 061 Salut Respon, on els informaran dels passos que han de seguir per rebre atenció mèdica.

De la mateixa manera, també va indicar als veïns que si volen tenir informació sobre el coronavirus acudeixin a la pàgina web canalsalut.cat, on hi ha documentació sobre el SARS-CoV-2.

I al mateix temps també va recordar les recomanacions generals, com ara ventilar els espais tancat durant 15 minuts (despatxos, classes, zones comunes), la neteja i desinfecció de les superfícies dures, netejar el material escolar, rentar-se les mans i no compartir gots, ni coberts, ni raspall de dents.

Les informacions sobre com reaccionar davant d'una suposada infecció per coronavirus van canviant, però, a mesura que el sistema es va omplint. L'Hospital Clínic va ser els primers dies l'hospital de referència, però va quedar desbordat i es va passar a atendre a tota la xarxa. Per això els afectats d'Igualada són a l'hospital de la capital de l'Anoia. De la mateixa manera, el 061 ha estat un número vàlid per resoldre les atencions mèdiques i la Generalitat diu que hi ha destinat més recursos humans els darrers dies, però hi ha una allau de trucades. Ahir només, 18.000 trucades. En aquest context, el departament de Salut va fer un comunicat en què «demana que es faci un ús responsable del 061 i la màxima complicitat possible a la ciutadania davant d'aquesta situació extraordinària». I també assenyala que es pot trucar a l'atenció primària per qualsevol dubte; i pel que fa a emergències greus i de risc vital, el telèfon és el 112.



L'amenaça de la suspensió

La crisi sanitària que hi ha en aquests moments a Catalunya fa que alguns dels propers esdeveniments a Igualada estiguin en risc de suspensió. L'Ajuntament valorarà avui i els propers dies si manté la Fira de l'Estudiant del cap de setmana, la cantada infantil prevista per a dilluns i la Mostra de teatre infantil i juvenil de final de mes.