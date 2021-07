El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, preveu que es pugui arribar al pic assistencial a les UCI la setmana que ve amb uns 700 pacients. Ho ha dit en la seva compareixença a la Comissió de Salut al Parlament, on també ha dit que el pic dels ingressos hospitalaris s'assolirà aquesta mateixa setmana. Pel que fa a la incidència, ja s'ha entrat en una fase de descens, tot i que per Argimon cal prudència a l'espera de l'estabilització. "Estem baixant els contagis, però no amb la mateixa velocitat amb la qual es va produir l'ascens", ha subratllat. El conseller també ha alertat d'un canvi en la "percepció social" de la pandèmia, en la qual considera que han contribuït "tots".

Aquest dimecres, el Departament de Salut ha declarat 14 ingressats més a les Unitats de Cures Intensives (UCI), elevant el total a 549, mentre que els hospitals tenen sis ingressats més, fins a 2.243. A més, Salut ha notificat 4.971 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 822.925. L'Rt baixa tres centèsimes i se situa en 0,85. El risc de rebrot disminueix 47 punts, fins als 929. S'han notificat 22 noves morts i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia arriba a 22.512. El 17,69% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 1.136,95 a 1.119,07, mentre que a set dies passa de 508,76 a 492,58.

El risc de rebrot era de 1.227 entre l’11 i el 17 de juliol, i es queda a 929 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa tres centèsimes i se situa en 0,85, un valor inferior al de la setmana anterior (1,01). La incidència a 7 dies és de 492,58 entre el 18 i el 24 de juliol, per sota dels 626,48 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 1.119,07 entre el 18 i el 24 de juliol, per sota dels 1.246,84 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 18 al 24 de juliol n'hi va haver 38.278, per sota de l'interval anterior, quan se'n van declarar 48.683.

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 144.154 PCR i 114.914 tests d'antígens, dels quals el 17,69% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (21,28%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 33,18 anys.

Gairebé 890.000 casos des del febrer de l'any passat

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 888.008 casos, dels quals 822.925 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'ha declarat 22 en les darreres hores, amb 22.512 des de l'inici de la pandèmia.

Entre el 18 i el 24 de juliol s'han declarat 131 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 49. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.138 persones. La setmana de l’11 al 17 de de juliol n'hi havia 1.558.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 32.839 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 86 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 36.399. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.853 persones, 9 més en 24 hores.

Més ingressats a l'UCI de més de 50 anys

Pel que fa als pacients ingressats a les UCI, n’hi ha 151 de menys de 50 anys i 265 de més d’aquesta edat. Hi ha 18 crítics de menys de 30 anys, dos més que fa un dia. En concret, 16 tenen de 20 a 29 anys, un té entre 10 i 19 i un té menys de deu anys. A partir dels 30 anys, 48 tenen de 30 a 39 anys (-3), 85 van dels 40 a als 49 anys (+3), 75 tenen de 50 a 59 (+2) i 122 tenen de 60 a 69 anys (+5). Hi ha 68 malalts crítics majors de 70 anys (+4); 55 de 70 a 79 anys (+2), 13 de 80 a 89 (+2) i cap de 90 anys (ídem).

Pel que fa a les dades d'ingressats general, dels 2.243 que hi ha actualment als hospitals catalans, 1.421 tenen més de 50 anys i 652 són menors de 50. De la resta no hi ha registrada l'edat. Un total de 129 tenen menys de 30 anys (-10). En concret, 101 tenen de 20 a 29 anys (-7), 18 tenen de 10 a 19 anys (-1) i 10 tenen menys de 10 anys (-2).

Pel que fa a la incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 20 a 29 és la més afectada, amb 958 casos per cada 100.000 habitants. La franja de 10 a 19 ha entrat en una dinàmica descendent els darrers dies amb 870 casos per cada 100.000 habitants. La següent franja més afectada és la de 30 a 39, amb 657 casos. En les tres franges la incidència va a la baixa en els darrers dies.

De fet, el 22% de les PCR o tests d'antígens surten positius tant en la franja de 20 a 29 anys, com en la de 10 a 19 anys, mentre que és del 21% en els de 30 a 39. En línies generals, la positivitat és del 20% entre els menors de 50 anys i del 12% entre els que tenen 50 o més.