El col·lectiu juvenil Batec, de recent creació, ha convocat a partir de l’11 de maig una «vaga de pagaments» a Renfe per protestar per la falta d’inversions de l’Estat a la xarxa de Rodalies de Catalunya, amb el lema «Fins que Madrid no pagui, nosaltres no paguem!».

Els portaveus de l’associació, Oriol Sales i Maria Antònia Dols, van explicar en la presentació de la campanya que aquest col·lectiu juvenil es va gestar en diferents mobilitzacions a favor de drets socials i va anar creixent amb el «boca-orella» fins a agrupar «més d’un miler» de persones. La seva primera acció es dirigeix contra la Renfe, argumenten, perquè el servei que l’operador presta a Catalunya «és un desastre», amb «problemes i retards diaris» que perjudiquen milers de persones. «La Renfe a Catalunya és un desastre i té responsables, des del 2008 l’Estat no ha executat ni el 24 % de les inversions pressupostàries previstes», va criticar Dols. Per protestar per la situació, el moviment crida els catalans a «deixar de pagar els bitllets de la Renfe a partir de l’11 de maig». «Que no paguin, que ja ho han fet prou en els últims anys», va remarcar Sales, que va apel·lar a la «creativitat» per esquivar els controls de pas. Sobre les eventuals multes es va mostrar convençut que si molta gent se suma a la mobilització s’esquivaran les conseqüències.