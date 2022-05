El Departament de Salut de la Generalitat ha informat aquest dijous dels primers quatre casos confirmats de verola del mico a Catalunya.

En un comunicat, Salut ha indicat que es tracta de casos vinculats amb altres positius detectats a Espanya. Per qüestions de privacitat, Salut no donarà dades de les persones afectades. El procés per confirmar els casos sospitosos de verola del mico requereix d’estudis que no són immediats.

Els casos sospitosos que la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya classifica com a tals els comunica al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries. S’envien les mostres i es fan les anàlisis corresponents.

El Ministeri de Sanitat confirma que ja són 84 els casos positius de verola del mico a l'estat espanyol, segons l'última actualització d'aquest dijous. L'Institut Carlos III ha confirmat aquests 84 casos positius a orthopoxvirus i, en un canvi en relació amb anteriors actualitzacions, ja els "dona per casos confirmats de Monkeypox".

L'actualització d'ahir dimecres xifrava en 20 els positius confirmats amb seqüenciació del virus i en 39 els casos sospitosos per ser positius a orthopoxvirus. En total, l'Institut Carlos III ha rebut 157 casos sospitosos dels quals 73 s'han descartat.