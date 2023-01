La grip i la covid-19 segueixen a la baixa a Catalunya en l'última setmana. Segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SiViC), actualitzades aquest dimarts, l'atenció primària ha diagnosticat 3.833 casos de grip entre el 9 i el 15 de gener. La setmana anterior, es van diagnosticar 4.120 casos de grip. Pel que fa a la covid-19, s'han diagnosticat 1.993 casos nous a la primària, 2.337 la setmana anterior. Hi ha 467 persones ingressades amb coronavirus (557 la setmana anterior) i 24 a les UCI per covid-19 (igual que la setmana anterior). La bronquiolitis també manté el descens.

Els diagnòstics de grip encara estan per sobre de temporades anteriors però ja haurien començat el descens. La grip s'ha avançat aquesta temporada i el pic s'hauria assolit la penúltima setmana de l'any.

Comparant la mateixa setmana de l'any respecte a temporades anteriors, enguany s'han declarat 3.833 casos; la temporada 2021-2022 van ser 552; la del 2020-2021, 112, i la del 2019-2020, 3.479.

El grup d'edat que registra més casos de la grip és el de 15 a 44 anys (1.653); després el grup de 45 a 59 anys (925). En el grup de 5 a 14 anys, s'han diagnosticat 365 casos de grip; en els menors de 4 anys, 236 i en els majors de 60, 654.

Hi ha 467 persones ingressades per covid

Pel que fa a la covid, Salut informa de 1.993 positius més en una setmana a la primària. L'anterior, entre el 2 i el 8 de gener, se'n van diagnosticar 2.337. La taxa de casos per 100.000 habitants baixa de 30 a 26. Hi ha 467 pacients ingressats a planta, 90 menys que la setmana anterior, i a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 24, els mateixos que en el període anterior. En la darrera setmana s'han registrat 22 defuncions, la setmana anterior, 38. Del total de morts, 12 son de majors de 80 anys, 8 d'entre 70 i 19 i dues d'entre 60 i 69 anys. El Departament de Salut ha informat que des de l'1 de gener el sistema de notificació de les defuncions covid-19 que es feia servir per al seguiment de la pandèmia deixa d'actualitzar-se com fins ara.

La bronquiolitis també de va de baixada

En el cas de la bronquiolitis també continua la baixada. En l'última setmana, la xifra de diagnòstics és de 589, mentre que la setmana anterior van ser 620. Els nous casos encara estan per sobre de la temporada 2021-2022 (287 casos) i de la del 2020-2021 (62), però per sota de la del 2019-2020, la d'abans de la pandèmia de la covid-19 (851).

Per grups d'edat, s'han diagnosticat 399 casos de bronquiolitis en menors d'un any i 76 en infants d'1 a 2 anys. En menors de 4 anys, la xifra és de 480 casos i se situa per sota de la temporada 2019-2020, que podria ser comparable a l'actual, quan hi van haver 1.160 diagnòstics en aquesta setmana. El pic de la bronquiolitis també es va avançar aquesta temporada i ha estat molt més alt que altres anys.