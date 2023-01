El Govern i el PSC s'han emplaçat a mantenir els contactes sobre els pressupostos de la Generalitat després d'una nova reunió aquest dimarts a Palau. Les dues parts s'han imposat un hermetisme i discreció les darreres hores que fan augurar progressos. De fet, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha apuntat que s'ha "avançat molt" i que hi podria haver acord "si res no es torça". Un altre símptoma de l'aparent entesa entre l'executiu català i els socialistes és que han acordat el missatge amb què han informat la premsa de l'estat de les negociacions, una situació que ja es va produir ahir dilluns.

"Ja no hi ha cap escull perquè no es pugui materialitzar aquest acord amb el PSC", ha insistit Plaja, que no ha volgut revelar quan ni on han tingut lloc els darrers contactes amb el partit. L'aval d'ERC la setmana passada a una moció del PSC sobre el tram de la B-40 al Vallès Occidental sembla haver estat el desllorigador de les negociacions. Tot i que els socialistes afirmaven dilluns que hi ha encara "serrells" per pactar, des del Govern subratllen aquest dimarts que "s'estan acabant de redactar".