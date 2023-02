El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha fet una crida a fer alcalde el candidat socialista, Jaume Collboni, perquè Catalunya deixi d'estar "enrocada per poder posar Catalunya en marxa". Durant el seu discurs en el Consell Nacional extraordinari del partit que s'ha fet aquest dissabte a Viladecans (Baix Llobregat), Collboni ha acusat la batllessa Ada Colau de convertir la ciutat en "una superilla de sectarisme" perquè no ha practicat la fraternitat amb el territori i s'ha compromès a revertir la situació si arriba a l'alcaldia. Illa ha aprofitat per preguntar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui passa el filtre de la gent de bé i diu que els socialistes governen per a "tota la ciutadania i no només per la gent de bé".

El primer secretari del PSC ha emplaçat Feijóo a "no fer broma ni a frivolitzar" sobre la moció de censura impulsada per Vox. "Cal prendre's seriosament la ultradreta i a la dreta que governa amb ells", ha reblat. En aquest sentit, Illa ha reivindicat la política "seriosa i respectuosa" que, a parer seu, fa l'executiu de Pedro Sánchez, que "es pren seriosament les institucions i tots els procediments de les institucions". Segons el líder socialista, el president espanyol "fa molt bé de no veure la moció de censura com una broma de Vox tot recordant que és la segona que es presenta durant aquesta legislatura que ha estat marcada per la pandèmia i per la guerra. Illa ha reiterat que el PSC està "construint una alternativa" a Catalunya, cosa que, a parer seu, és compatible amb allargar la mà per garantir millores per la ciutadania, i ha posat d'exemple el pacte de pressupostos amb el Govern. Pel líder socialista aquesta política també és extensible a l'Ajuntament de Barcelona. Segons ell, en els propers comicis "la ciutadania ha de decidir si vol continuar igual o apostar perquè Barcelona tingui un ressorgiment i torni a liderar Catalunya". Illa ha erigit Collboni com a garantia de futur enfront dels models de Colau i de Junts de Xavier Trias, que diu que "han aportat poc" a la ciutat. Per la seva banda, l'alcaldable socialista per Barcelona s'ha compromès a "reconnectar la ciutat amb els seus municipis veïns i amb Catalunya" si arriba al capdavant del consistori". Collboni ha aprofitat per dir que divendres "va ser un dels dies més tristos per la majoria de regidors" de Barcelona per la decisió unilateral de Colau de trencar relacions amb Israel. Davant d'això, s'ha compromès a "recuperar la relació i el vincle amb les ciutats de Tel-Aviv i Gaza" si és alcalde. 370 candidatures del PSC a les municipals Durant el Consell Nacional extraordinari, Illa ha detallat que el PSC ja té unes 370 candidatures per a les eleccions municipals del maig, que cobreixen el 92% del territori català i que n'hi haurà més. A més, ha concretat que el partit tindrà 24 llistes més que en els anteriors comicis municipals.