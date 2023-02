El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat el govern espanyol que el procés "és més viu que mai" i ha cridat a aprofitar "totes les palanques i oportunitats que es derivin de l'acció repressiva" per teixir aliances i avançar cap a la república catalana.

En referència a les peticions de fiscalia de presó i inhabilitació per als dirigents Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga, el líder d'ERC ha dit que són decisions que pretenen fer-los "saltar del taulell de joc".

En canvi, ha dit, "contribueixen a obrir les portes de bat a bat, tant al país com a fora". El consell nacional d'ERC ha homenatjat Jové, Salvadó i Garriga: "No només són innocents, són uns herois de la causa democràtica", ha assegurat Junqueras.

Junqueras ha assegurat que decisions com la de la fiscalia sobre Jové, Salvadó i Garriga permeten construir "més i millors complicitats i aliances" amb la comunitat internacional. En aquest sentit, ha afirmat que aquests dies en reben "més mostres explícites", just l'endemà que el president del Govern, Pere Aragonès, hagi tornat d'un viatge a Irlanda on s'ha trobat amb la líder del Sinn Féin.

"Volem que quedi clar a qualsevol ministre que cregui que el procés independentista ha acabat, o que ho vulgui fer creure, que el procés d'independència és més viu que mai", ho ha reblat Junqueras. Així, ha dit que el moviment té ara mateix "més suports internacionals que mai" i que per això estan disposats "a aprofitar totes les palanques i totes les oportunitats que es derivin de l'acció repressiva que exerceixen per a construir aliances imprescindibles per avançar cap a la república catalana".

Finalment, el president d'ERC ha volgut retre homenatge a Jové, Salvadó i Garriga, de qui n'ha destacat "el seu compromís i eficàcia" en la construcció del projecte i per haver impulsat l'1-O, "el repte democràtic més gran al qual s'ha hagut d'enfrontar l'Estat espanyol".

Les peticions de fiscalia

La fiscalia demana set anys de presó per a Josep Maria Jové i 32 anys d'inhabilitació, sis anys i tres mesos de presó i 27 anys i tres mesos d'inhabilitació per a Lluís Salvadó i un any d'inhabilitació per a Natàlia Garriga pel referèndum de l'1 d'octubre. Al president del grup parlamentari d'ERC i al president del Port de Barcelona els acusa dels delictes de malversació agreujada, prevaricació i desobediència, mentre que a la consellera de Cultura li atribueix només aquest últim. Els reclama també multes que van des dels 18.000 euros de Garriga, els 24.000 de Salvadó i els 30.000 de Jové. A aquests dos últims, a més, els demana 754.920 euros en concepte d'indemnització a l'erari públic pel "perjudici patrimonial causat".

El consell nacional

ERC ha reunit aquest dissabte el seu consell nacional, en què l'executiva nacional d'ERC proposa nomenar Oriol López com a nou vicesecretari general de Coordinació Interna en substitució de Lluís Salvadó. El dirigent d'ERC va ser nomenat president del Port de Barcelona a finals de l'any passat. Alhora, la direcció planteja que el regidor de Sabadell Santi Valls s'incorpori a l'executiva nacional per encapçalar la Secretaria de Mobilització i Coordinació Municipal, que fins ara ha liderat Oriol López. També proposa la diputada d'ERC Najat Driouech per rellevar Agnès Rotger com a secretària de Drets Socials, Ciutadania i Habitatge.