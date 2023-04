El Govern tira endavant les seves mesures contra la sequera malgrat les discrepàncies amb l'oposició. L'executiu de Pere Aragonès ha aprovat aquest dimarts la proposta que va posar sobre la taula als partits en la cimera especial per la sequera de divendres, en la qual s'inclou el permís per omplir piscines comunitàries.

Tot i que no es va arribar a un acord de consens -especialment per la negativa del PSC a una moratòria fins a l'1 de juliol del règim sancionador i de Junts a donar suport a un pacte sense els socialistes-, el Govern ha optat per posar en marxa les mesures plantejades, com per exemple que les piscines municipals o "assimilables" es puguin omplir i obrir "en els mesos de més calor" per motius de salut pública o una línia de 50 milions d'euros addicionals d'ajuts als ajuntaments per fer obres que millorin l'abastament d'aigua.

L'executiu també habilitarà una partida extraordinària dels pressupostos generals per fer front a la sequera i modificar el Pla Especial de Sequera.

Durant el mes de maig, s'obrirà una nova convocatòria per cofinançar les despeses del món local en el transport de camions cisterna i obres d'emergència. I s'obrirà una nova convocatòria de subvencions per a la redacció de plans directors d'abastament municipal.

Taula Nacional al juny

El Govern s'ha compromès a convocar el juny del 2023 la Taula Nacional de l'Aigua, que pretén "vertebrar un Pacte Nacional per l'Aigua que tingui present la biodiversitat i el benestar de les persones en el context de canvi climàtic, així com els marcs de governança del cicle de l'aigua".

Pimec reclama al Govern mesures de suport

La patronal de les petites i mitjanes empreses Pimec ha alertat dels efectes econòmics que té la manca d'aigua en determinats sectors de l'economia catalana. Segons ha ressaltat el seu secretari general, Josep Ginesta, hi ha empreses vinculades a les activitats d'oci a rius i pantans, així com la seva cadena de valor vinculada d'hostaleria i restauració, que fa mesos que estan notant la falta de pluja. També ha avisat dels riscos que té la sequera pel sector primari, especialment en àmbits com la fruita. Per aquest motiu, la patronal ha demanat "mesures de suport i ajut" als sectors més afectats per la sequera, tenint en compte les seves necessitats com ja es va fer durant la pandèmia.