El Tribunal Suprem (TS) ha desestimat el recurs contenciós presentat per l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà contra els acords de la Junta Electoral Central (JEC) que van declarar la inelegibilitat sobrevinguda i, en conseqüència, van dictar la retirada de la seva acta de diputat, a instàncies dels partits, Ciutadans, el Partit Popular i VOX. El Suprem es remet a tot allò que ja s’ha dit per “rebutjar la nul·litat dels acords de la JEC” i, pel que fa a la “pretesa lesió de drets fonamentals” considera que ha de ser rebutjada “en la línia del que argumenta d’advocacia de l’Estat”.

“Ja s'ha declarat reiteradament que l'aplicació del que disposa la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) té un efecte automàtic per al condemnat penalment”, assenyala, “a més, el recurrent no concreta quina va ser la concreta indefensió material i real per l'omissió del pretès tràmit d'audiència en un procediment de la naturalesa esmentada”.

Juvillà creu que la sentència consolida “la persecució de l’independentisme” i, per aquest motiu, i en resposta a la decisió del Suprem, la seva defensa presentarà un nou recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) en els propers 20 dies. L’exdiputat cupaire sol·licitava que s’anul·lés la decisió de la JEC “per haver segrestat la sobirania al Parlament” i “per haver-lo declarat inelegible en ple exercici sense donar-li tràmit d'audiència i mentre el Suprem encara no havia desestimat les cautelars”.

Paral·lelament, recorda que continua pendent de resoldre el recurs de cassació penal al mateix Suprem així com el recurs al Constitucional contra la via de fet del Parlament amb la retirada de l'acta. "Malgrat que no dipositem cap confiança en la justícia espanyola cal que esgotem totes les vies legals de l'estat per poder elevar el cas a instàncies europees", ha assegurat la defensa de l’exdiputat.