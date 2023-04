El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que la situació de sequera a Catalunya ara mateix "és greu" i ha considerat que això "obliga" a assolir "el màxim de responsabilitat" a institucions i grups parlamentaris per a poder trobar solucions i consensuar-ne la seva aplicació. Setmana i mitja després del fracàs de la cimera de l'aigua, Aragonès ha volgut així tornar a fer aquesta crida, especialment als partits polítics, tot afegint que la gravetat de la sequera "exigeix de tots la voluntat de suma i allunyar-se de bloquejos que dificulten ser útils a la ciutadania", fet així referència velada a la posició del PSC a la cimera respecte del règim sancionador del decret antisequera.

"Venen mesos difícils, haurem de fer esforços abans no entrin en marxa les ampliacions i noves potabilitzadores i dessalinitzadores, i estic convençut que estarem a l'alçada i treballarem conjuntament", ha assegurat el president, confiant així en la capacitat de revertir les dificultats que van fer fracassar l'acord a la cimera de l'aigua.

A més, el president ha aprofitat per a defensar les mesures preses des que es va iniciar la situació de sequera, i les decisions aprovades "a curt, mig i llarg termini", incloent-hi ajudes, mesures d'estalvi d'aigua, inversions en potabilitzadores i dessalinitzadores, i plans de les conques internes. "Ho fem amb tota la determinació i sense escatimar un sol euro", ha dit. Igualment, ha recordat que el traspàs d'aigua entre els pantans de Sau i Susqueda ha permès disposar "de tanta aigua com per a abastir un milió de persones durant tres mesos", i ha assegurat que la continuïtat o no dels treballs amb els peixos i l'aigua a Sau la concretarà l'ACA properament.

Per últim, ha garantit que tot el que tingui a veure amb els ajuntaments i la gestió municipal –inclòs el règim sancionador del decret antisequera- i que serveixi per a pal·liar els efectes de la sequera, es farà de la mà de les institucions municipals. "Hi destinarem tots els recursos buscant màxima complicitat del món local. Amb el ple respecte de les competències dels ajuntaments, estenem la mà per a contribuir a la solució, amb ajudes excepcionals per a obres, per a elaborar plans directors d'abastament i actuacions prioritàries, i per a millora de depuradores", ha reblat.