El Govern ha insistit aquest dimarts que si no plou els pròxims mesos s’entrarà en fase d’emergència per sequera el pròxim mes de setembre. Ho ha dit la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, que ha recordat que es tracta del principal problema que pateix ara mateix el país.

També s’ha pronunciat en aquesta mateixa línia el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, assegurant que les reserves es troben actualment al 26% de la seva capacitat i que, de moment, les previsions meteorològiques no mostren “un canvi de tendència”. Aquesta situació comportaria noves restriccions per a la ciutadania, que des del gener ja ha reduït per tercer mes consecutiu el seu consum en 5 litres, situant l'actual en 180 per persona i dia.