El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tancat reunions aquest dimecres amb tots els partits amb les que vol impulsar l'anunciat "front democràtic" de cara a les eleccions del 23 de juliol. Així, tal i com ha sabut l'ACN, aprofitant la celebració del ple, ha cridat al seu despatx del Parlament a ERC, Junts –Jordi Turull ja havia anunciat que mantindria una trobada aquest dimecres a la tarda-, En Comú Podem i la CUP, amb qui anirà parlant al llarg del dia per a explorar quines fórmules podrien servir per a fer efectiva la seva proposta d'acció unitària per a fer front al govern de PP i Vox que Aragonès dona per fet després de les eleccions generals. El president tancarà la ronda de contactes dijous amb representants del PDeCAT.