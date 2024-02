El prior de l'abadia de Montserrat, Bernat Juliol, ha avisat que mai s'han negat a pagar una indemnització destinada a la reparació d'una víctima d’abusos sexuals. Ho ha dit en la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església en què ha assegurat que l'abadia està oberta a oferir aquesta mena de compensacions. Tot i això, ha rebutjat valorar el cas de Miguel Ángel Hurtado "per respecte a l'estat de dret" i perquè es tracta d'un tema que es troba "sota acció judicial". Així mateix, s'ha mostrat a favor d'allargar els períodes de prescripció i el moment en què s'inicia aquest còmput de temps. Tot plegat, ha apuntat, afavoreix el "procés psicològic d’acceptació” que necessiten les persones que han passat per aquesta mena d'episodis.

Bernat Juliol ha assegurat que l’abadia de Montserrat sempre ha estat “oberta” a pagar “indemnitzacions que serveixin per ajudar a la persona que ha patit abusos a superar la situació”. En aquets sentit, ha recordat que l’única vegada que va rebre una petició per a pagar el cost d’una teràpia psicològica a una víctima, l’abadia va respondre-hi de forma afirmativa.

Amb tot, ha rebutjat entrar a valorar el fet que Montserrat hagi rebutjat indemnitzar Miguel Ángel Hurtado, la víctima que va destapar els abusos sexuals a l'abadia, perquè argumenta que la responsabilitat civil dels fets denunciats està prescrita i aquests mai s’han enjudiciat. Hurtado va presentar una demanda civil, un cop es va esgotar la via penal, que acusava el monestir d’haver encobert els abusos que va cometre un monjo que ara ja es mort. Ara, l’abadia ha negat que encobrís res i ha rebutjat abonar la quantitat de 150.000 euros que Hurtado ha demanat per les seqüeles que assegura haver patit.

“És un tema que està sota judici i nosaltres respectem els processos judicials i l’autoritat judicial”, ha comentat Juliol que ha evitat posicionar-se sobre aquesta qüestió “per respecte a l’estat de dret i les autoritats”.

En aquesta línia, Juliol ha tornat a demanar perdó pels abusos sexuals que hagin pogut cometre monjos de Montserrat. “Ens sentim avergonyits pels comportaments que hagin pogut tenir membres de la nostra comunitat”, ha assegurat.

Ha constatat que “hi ha molts casos” d’abusos a l’Església, que cal afrontar i jutjar, així com reparar a les víctimes, però ha afegit que “també cal ser conscients que no només és un problema de l’Església, és un problema de tota la societat”. “Si ens oblidéssim que és un problema de tota la societat no resoldríem el problema”, ha insistit, alhora que ha recordat que la major part dels abusos es donen en l’àmbit familiar. “No ens quedem amb l’Església, anem a afrontar el problema en l’àmbit de tota la societat”, ha reclamat Juliol, que ha assegurat que sempre trobaran a Montserrat en el camí d’intentar trobar les millors solucions possibles per a les víctimes i perquè això no torni a passar.

L’eclesiàstic també s’ha referit a l’allargament dels períodes de prescripció i el moment en què s’inicia aquest còmput i ha considerat que es tracta "d’un camí a seguir treballant" molt important i que suposa un pas endavant molt positiu per a les víctimes.

Durant la comissió havien de comparèixer també la delegada diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables del Bisbat de Solsona, Clara Carbonell, i el canceller i secretari general del Consell Diocesà pels Assumptes Econòmics del Bisbat de Vic, David Gómez. Tots dos han comunicat que no vindrien i la comissió els tornarà a cridar aquest divendres.