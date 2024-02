El Govern insisteix, en tot moment, en la idea que la decisió de recórrer a vaixells no està presa. Només s’activarà si l’escenari de sequera a Catalunya continua empitjorant. Però els detalls tècnics es preparen per si és necessari activar aquesta solució. De moment, el port de Sagunt és un dels punts on els vaixells podran carregar aigua dessalinitzada que costejarà el Govern. A més a més, no es descarta portar aigua des d’un segon port (Tarragona ja s’està preparant per si això fos necessari).

La part de l’operatiu que correspon a traslladar l’aigua amb barco l’haurà de sufragar la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, segons apunten documents als quals ha accedit El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’òrgan que està pilotant aquest operatiu, ja ha realitzat diverses estimacions. L’ACA admet que aquesta solució és la més cara i la que menys aigua aportaria a la regió metropolitana. I així ho ha compartit Samuel Reyes, el seu director, durant les trobades amb el Govern. La part positiva d’aquest dispositiu és la rapidesa. A diferència de la construcció de noves plantes de tractament o de pous, aquesta és una mesura que es pot aplicar en poc temps, igual que passa amb la reducció dels cabals, una mesura immediata que permet estalviar molta aigua i que la Xarxa per la Conservació de la Natura ha criticat. Segons els càlculs de l’ACA, els vaixells podrien arribar a costar entre 20 i 30 milions d’euros. Això equival aproximadament al 2,5% del pressupost del Departament d’Acció Climàtica. És veritat que en funció dels mesos que duri l’operatiu, les xifres poden variar. Però aquesta quantitat és la que fixen les previsions fetes pel Govern. Arribar a acords amb les navilieres és una de les grans dificultats de tot aquest procés. A la tardor, Reyes ja es va reunir amb una d’aquestes empreses per plantejar la situació. Trobar barcos preparats (i nets, sense restes de productes químics) per al trasllat d’aigua a un cost raonable és difícil. De fet, Anna Barnadas, secretària d’Acció Climàtica, en conversa amb aquest diari, va admetre aquesta setmana que el preu dels barcos és "insostenible" i només justificable en cas d’emergència. En el dia d’avui, les negociacions amb les navilieres estan en procés i la intenció és tancar un acord al més aviat possible. Nova dessalinitzadora En total, de juny (quan arribarien els barcos) a desembre, segons la ministra Teresa Ribera, es podrien arribar a portar 7,5 hectòmetres cúbics d’aigua. Això equival al volum actual emmagatzemat a l’embassament Darnius Boadella, en total agonia. La nova dessalinitzadora de la Tordera aportarà 60 hectòmetres cúbics a l’any i la interconnexió de la xarxa de Tarragona amb la del sistema Ter Llobregat oferiria 45 hectòmetres cúbics a l’any, segons el que va calcular l’ACA, que està en diàleg constant amb els ports implicats i també amb Aigües de Barcelona, l’empresa que subministra en gran part a l’àrea metropolitana.