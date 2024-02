El ple del Parlament debatrà dimecres vinent la llei perquè els delictes greus de pederàstia amb penes superiors a cinc anys no prescriguin. Aquest debat arribarà dues setmanes després que la mateixa cambra aprovés tramitar la llei proposada pel PSC, ERC, Junts i En Comú Podem per lectura única. Si la majoria parlamentària aprova la norma, la llei es portarà al Congrés dels Diputats, on es debatrà i, després, es podria arribar a modificar el Codi Penal per donar-hi resposta. En el mateix ple que començarà dimarts 20 de febrer, hi haurà un apartat monogràfic sobre sequera i canvi climàtic a proposta dels comuns i CUP.

Els dos grups proposants podran intervenir durant cinc minuts cadascú. Després prendrà la paraula el Govern amb 40 minuts, que es repartiran entre el president Aragonès i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Seguidament, serà el torn dels grups amb vint minuts cadascun. Dimecres i dijous se celebrarà el ple ordinari amb la sessió de control al Govern, les interpel·lacions i les mocions. A banda del debat final sobre la llei de delictes greus a menors, també es farà el debat a la totalitat al projecte de llei del Govern de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya, que s'ha ajuntat amb una proposició de llei de Junts que anava en la mateixa direcció.