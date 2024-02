L'Hospital de Santa Creu i Sant Pau és el primer a Europa a incorporar el marcapassos més petit del món. Es tracta dels models MicraTM VR2 i MicraTM AV2, de l'empresa Medtronic. Els dispositius són els més petits del món i els únics sense cables amb control automàtic de captura i capacitat de monitoratge remot, fet que permet a l'equip mèdic controlar el dispositiu sense necessitat que el pacient es desplaci a l'hospital. A més, tenen una longevitat mitjana d'entre 16 i 17 anys, un 40% més que el seu predecessor. Això permet allargar la seva vida útil i que vuit de cada deu pacients no requereixin un recanvi de marcapassos en tota la seva vida. Ara, a Sant Pau entre el 20% i 30% dels marcapassos implantats són sense cable.

Segons el doctor Xavier Viñolas, director del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau, la implantació d'aquesta nova generació de marcapassos sense cable suposa "una revolució". Per una banda, diu, perquè elimina dràsticament moltes complicacions i, per altra banda, per la seva llarga durada, que facilita que molts pacients només hagin de dur un únic marcapassos al llarg de la seva vida".

A Espanya, gairebé 40.000 persones han d'implantar-se un marcapassos cada any. És la forma més habitual de tractar irregularitats en la freqüència cardíaca i el bloqueig auriculoventricular, un tipus d'arrítmia cardíaca on els impulsos elèctrics del cor no es transmeten eficaçment. De fet, El marcapassos actua enviant impulsos elèctrics al cor, ajuda a restablir el seu ritme normal i alleuja els símptomes que poden patir els pacients, com marejos, falta crònica d'energia, dificultat per respirar o desmais, entre altres.

Segons Viñolas, els nous marcapassos detecten no només l'activitat del ventricle sinó també de l'aurícula, és a dir, de les dues cavitats del cor, amb freqüències de fins a 130 per minut i una sincronització "excel·lent".

En concret, el nou MicraTM AV2 també inclou algoritmes avançats que programen automàticament la sincronia auriculo-ventricular (AV), és a dir, que coordinen l'activitat de les cambres superiors o aurícules i inferiors o ventricles del cor (primer es contreu l'aurícula i, posteriorment, el ventricle).