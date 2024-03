Les defenses de Marta Rovira, Marta Molina, Oriol Soler, Oleguer Serra, Xavier Vendrell i Josep Alay, investigats en el ‘cas Tsunami’, han fet arribar un escrit a la sala del Tribunal Suprem que està deliberant sobre la seva competència en la causa per argumentar que cal arxivar-la per un error del magistrat de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón, ha avançat el diari ‘Ara’ i ha confirmat l’ACN. Argumenten que va prorrogar la instrucció fora de termini i que les actuacions són contràries a dret des del passat 29 de juliol del 2021, el que comportaria la invalidesa de totes les diligències d’investigació acordades amb posterioritat a aquesta data, com ara la imputació dels aforats Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg.

Justament és aquesta imputació la que motiva que García-Castellón hagi enviat una exposició raonada al Tribunal Suprem perquè assumeixi la causa. Les defenses són conscients que no hi ha una norma processal que els permeti participar del tràmit d’admissió d’una exposició raonada davant del Suprem, però consideren imprescindible posar en coneixement de l’alt tribunal aquesta qüestió, que no consta en la petició enviada per García-Castellón ni tampoc en l’informe de la tinent fiscal del Suprem. Les defenses constaten que la invalidesa de les imputacions de les persones aforades faria impossible dirigir el procediment contra elles i el Suprem no podria assumir la causa. Per tot plegat, demanen al Suprem que arxivi la causa i la retorni a l’Audiència Nacional per tal que adeqüi les diligències a les conseqüències i efectes de la finalització de la instrucció judicial a data 29 de juliol del 2021. De fet, la defensa de Josep Lluís Alay ja va interposar recurs al gener a l’Audiència Nacional al·legant que la instrucció va caducar el 29 de juliol.