Pagesos, ramaders i agricultors han fet sentir la seva veu al debat general sobre la pagesia al Parlament. Plataforma Pagesa, la Federació de Cooperatives Agràries, JARC i Unió de Pagesos han portat la problemàtica del sector a la cambra i han reclamat que s'escoltin les seves reivindicacions. "Estem aquí per la mala gestió i unes polítiques nefastes dels darrers anys. I la sequera només ha estat la gota que ha fet vessar el got", ha etzibat Imma Puigcorbé, de la Plataforma Pagesa.

"Ara estem en un punt de no retorn. O som un sector prioritari i que es cuida, o no acabaran les protestes", ha continuat Puigcorbé. Defensar el model agrari familiar català i establir un full de ruta per als propers cinc anys han estat altres de les demandes.