Les sancions de l'Agència Catalana del Consum es disparen un 62% el 2023 fins als 10,5 milions

L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha recaptat 10,5 milions d'euros en sancions el 2023, un 62% més que l'any passat. El creixement ha estat impulsat en bona part per la duplicació de multes a grans tenidors i propietaris per no oferir un lloguer social quan hi estan obligats per llei. Les sancions per vulneració dels drets lingüístics són el segon capítol que més ha crescut. En un any, s'han multiplicat per quatre i ja freguen els 500.000 euros. La xifra s'ha disparat des del 2021, quan es va recaptar 17.350 euros per incomplir la normativa lingüística, 28 vegades menys que l'any passat. Les denúncies que ha rebut l'ACC en aquest àmbit s'han multiplicat per nou entre el 2021 i el 2023.

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha destacat en una roda de premsa que l'increment de les multes respon l'augment la consciència de drets lingüístics i a una gestió més rigorosa d'aquests expedients per part de la Generalitat.

En general, els responsables de l'Agència Catalana del Consum han fet balanç "positiu" de l'últim any tot, atribuint la lleugera baixada de reclamacions registrada (-3,6%) a un canvi d'estructura organitzativa per estar més a sobre de les empreses més reclamades i a un increment de la resolució extrajudicial dels conflictes.

Les multes per no oferir lloguer social es disparen

L'exercici ha estat marcat per ser el primer amb el programa de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge "a ple rendiment". Les multes per no oferir un lloguer social quan el propietari hi està obligat han sigut de 3,3 milions d'euros (+95%). Aquestes sancions han impulsat el total que ha passat dels 6,4 milions de l'any passat als 10,5 milions d'aquest any.

L'Agència Catalana del Consum ha dedicat 19 persones a inspeccionar grans tenidors que estan obligats a oferir un lloguer social en cas de vulnerabilitat per llei des del 2015. "Hi ha un salt d'escala amb l'habitatge social i això distorsiona les dades", ha detallat Castellanos.

Endesa, la més reclamada

Durant el 2023, ha continuat l'activitat inspectora habitual de l'organisme amb 6,2 milions recaptats arran de multes a empreses que ofereixen serveis bàsics com ara subministrament de llum i gas, entitats financeres, companyies de transports o de telecomunicacions. Les infraccions més freqüents han sigut les de deficiències en la informació que rep el consumidor o per clàusules abusives.

L'empresa que ha concentrat més reclamacions ha tornat a ser Endesa (1.412), seguit d'una altra energètica, Naturgy (1.059). En tercer lloc, se situa la companyia aèria Vueling (774) i, en quart lloc, l'operadora Orange (771). A continuació, hi ha la teleco Vodafone (771) .

Les 10 empreses amb més reclamacions, on també hi ha CaixaBank, Telefónica, Ryanair, Energia XXI, Edistribución, han tingut un inspector designat per reduir el total de queixes. En total, s'han dut a terme 152 accions de control focalitzades en aquestes empreses.

Drets lingüístics

L'organisme català ha registrat 7.274 denúncies, un 61% més que l'any anterior. S'ha duplicat la quantitat de denúncies interposades per part d'administracions (119%) per l'incompliment de l'obligació d'oferir lloguer social.

Les denuncies registrades per la ciutadania també han crescut, un 36%, principalment per les vulneracions de drets lingüístics. "La protecció de drets lingüístics és una prioritat del govern i una demanda de la ciutadania", ha dit el director de l'Agència Catalana de Consum, Albert Melià.

En aquest sentit, les denúncies per incomplir la normativa lingüística s'han multiplicat per nou en només dos anys, ja que el 2021 van ser 206 i el 2023 es van enfilar fins als 1.873. Aquest reclam per part de la ciutadania s'ha vist reflectit en un increment de les sancions, que aquest 2023 van ser de 498.852 euros, un 342% més que el 2022.

338.000 articles insegurs retirats

D'altra banda, durant el 2023 l'organisme va retirar 338.233 articles insegurs perquè incomplien la normativa, un 2,32% més que l'any anterior. La majoria, van ser roba i calçat, amb 298.002 unitats. També es van retirar 21.129 joguines i 16.570 productes químics.