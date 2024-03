L'Hospital Sant Pau crea una aplicació per atendre de forma més continuada i eficaç les pacients amb endometriosi

L'Hospital Sant Pau de Barcelona ha creat una aplicació per atendre de forma més continuada les pacients amb endometriosi, una malaltia inflamatòria crònica que afecta un 10% de les dones en edat fèrtil. L'objectiu de la mesura és establir un contacte directe entre pacients i professionals, i fer un seguiment més individualitzat de la malaltia, segons ha apuntat el doctor Josep Estadella, responsable de l'aplicació. Així mateix, es preveu que el nou sistema redueixi el nombre de desplaçaments de les pacients a l'hospital, i que augmenti el gruix d'informació sobre el trastorn. Actualment, l'aplicació s'està provant en un grup de 60 pacients i la idea és poder-la implementar en la pràctica clínica habitual l'any vinent.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Endometriosi, l'Hospital de Sant Pau ha donat a conèixer aquesta aplicació, que posarà el focus a fer un seguiment més individualitzat de l'evolució de la malaltia, ja que les pacients podran introduir al sistema variables com l'aparició de símptomes o efectes secundaris de la medicació.

De fet, el tractament de l'endometriosi presenta una baixa satisfacció per part de les usuàries, que es queixen de manca d'informació, manca d'accés a professionals fora de les visites programades i manca de control sobre la malaltia. Per la seva banda, els especialistes també lamenten la falta de temps per assessorar les pacients sobre la malaltia i les dificultats de detecció de complicacions o problemes en els períodes entre visites presencials.

Per tot això, l'aplicació se centrarà, segons ha explicat Estadella, a posicionar les pacients al centre del procés i facilitar que tinguin un accés ràpid als professionals de referència, augmentant així el nivell de comunicació. El doctor ha aclarit que actualment el sistema es troba en un procés de prova pilot amb 60 pacients, però que, si es valida, la idea és implementar-lo a la pràctica habitual clínica el 2025. "Ja tenim un grup que ha completat sis mesos amb l'aplicació i estan altament satisfetes", ha celebrat el doctor.

Un trastorn "travessat pels estereotips de gènere"

L'hospital ha aprofitat l'ocasió per recordar que l'endometriosi és un trastorn "travessat pel sistema patriarcal i els estereotips de gènere", fet que ha condicionat, segons apunten, un dèficit en la recerca sobre la malaltia, així com en el desenvolupament de tècniques diagnòstiques i teràpies. Tanmateix, és una patologia que afecta el 10% de les dones en estat fèrtil, tot i que el retard en el diagnòstic és, de mitjana, de fins a vuit anys des de l'inici dels símptomes.

Ara bé, l'hospital ha alertat que es tracta d'una malaltia que pot afectar de forma considerable la qualitat de vida de les pacients, provocant dolor pelvià, dismenorrea, fibrosi i disminució del potencial reproductiu. A més, la seva possibilitat de progressió pot requerir llargs períodes de tractament mèdic, que obliguen a un seguiment regular. Per això, l'hospital constata que l'aplicació d'eines de salut mòbil poden ser claus tant pels pacients i els professionals, com pels centres.