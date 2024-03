Vilagrà no preveu la dimissió d’Ubasart i diu que “queda molt camí per córrer” abans que intervinguin els Mossos

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, no preveu ara la dimissió de la consellera de Justícia perquè “la situació és crítica” i calen “tots els efectius”. “El que convé és calma i estenem la mà al diàleg”, ha dit a Rac 1. En preguntar-li si els Mossos poden intervenir per restaurar la normalitat als centres, Vilagrà ha remarcat que “abans d’utilitzar els mecanismes més expeditius el que es fa és mediar”.

“En aquest moment no estem aquí. No, queda molt camí per córrer. Crec que tothom posarà seny i responsabilitat i podrem compaginar els dos drets, el de protesta i el de les famílies i els interns”, ha afegit, i ha demanat “flexibilitat” als funcionaris per acabar amb l’aïllament a Quatre Camins i les presons de Joves i Dones.

Vilagrà ha explicat que estan mediant per intentar que els interns puguin fer les visites familiars aquest dissabte a les presons bloquejades. “No és bo l’aïllament en la pròpia cel·la, demanaríem aquesta flexibilitat”, ha dit.

La vicepresidenta ha assegurat que el Govern “empatitza” amb la situació que viuen els treballadors de les presons després d’un fet “absolutament dramàtic i sense precedents” com és la mort d’una cuinera a Mas d’Enric a mans d’un intern. “El que toca és asseure’ns amb serenitat, empatitzant amb la situació però alhora trobant solucions”, ha insistit.

Sobre la dimissió de Gemma Ubasart que demanen els sindicats, ha remarcat que en un “moment crític” com l’actual el que toca és superar-lo i després ja es veurà “quines mesures s’han de prendre en tots els sentits”, però ha dit que no preveu la seva destitució.

En matèria política, ha tornat a criticar la “irresponsabilitat” dels comuns per no haver permès l’aprovació dels pressupostos. “En un moment tan crític, anar a maximalismes, a intentar un tacticisme electoral és absolutament irresponsable”, ha opinat. Vilagrà ha enumerat moltes partides que no es podran executar, com ara l’acord amb alguns sindicats educatius per reverit retallades o inversions per fer els regadius més eficients en la lluita contra la sequera. Queda per veure que passa amb la depuradora del Besòs, tot i que la inversió en dessalinitzadores està garantida pels fons Next Generation.

La vicepresidenta ha assegurat que el Govern va fer el va poder perquè hi hagués pressupost, i ha apuntat que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va dir que “no tenia ascendència sobre els comuns”. Ha negat que en la negociació hi hagués sobre la taula el govern de l’Ajuntament de Barcelona i ha volgut també carregar les culpes a Junts, que també va fer un “plantejament maximalista” amb l’Impost de Succesions, ha dit.

Precisament, sobre Junts, ha recordat al partit que ERC fa dos mesos ja va votar a favor de la Llei d’amnistia i sempre ha demanat celeritat en aquesta qüestió. Davant les especulacions sobre si Pere Aragonès estaria convocant ara eleccions per evitar que Carles Puigdemont sigui candidat, ha recordat no només “que s’han perdut dos mesos” per Junts, sinó que l’expresident pot ser candidat.

Vilagrà, que ha tornat a descartar fer president Salvador Illa, ha valorat també l’existència de noves llistes independentistes. Sobre la possible llista que impulsa l’ANC, ha dit que troba a faltar l’Assemblea de Carme Forcadell, “que era activisme, sumar i que es dedicava a allò que s’havia de dedicar”. “Trobo a faltar aquesta ANC situada on toca”, ha dit.