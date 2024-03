El Saló de l'Ensenyament tanca amb més de 100.000 visitants i l'interès pels estudis de salut, tecnologia i empresa

El Saló de l'Ensenyament ha tancat portes aquest diumenge amb més de 100.000 visitants. Des del dimecres, els estudis relacionats amb les branques sociosanitària, la tecnologia, les enginyeries i la gestió empresarial han estat els que han concentrat més consultes d'informació i orientació. Segons dades del servei d'orientació del saló, la formació professional (FP) ha encapçalat la majoria de consultes, amb gairebé un 40% del total. Els estudis universitaris han concentrat el 37,3% de peticions i el batxillerat un 15,3%. Els organitzadors han constatat un augment dels alumnes de 3r d'ESO que van al saló per obtenir informació sobre capa on encaminar el seu futur acadèmic.

Entre els estudis universitaris, els graus de medicina, infermeria, fisioteràpia, odontologia, psicologia, les enginyeries -especialment les relacionades amb la intel·ligència artificial i aeroespacial- i les titulacions d'educació i administració i direcció d'empreses han estat les més sol·licitades. Entre els cicles formatius, han destacat els relacionats amb la sanitat i els serveis socioculturals, la ciberseguretat, les arts plàstiques i el disseny; i l'esport.

Pel que fa a l'orientació personalitzada, més de 26.000 persones han estat ateses per professionals en diverses activitats organitzades i també als punts habilitats pels departaments d'Educació i Recerca i Universitats i el propi saló.

La majoria de qüestions han estat relacionades amb la decisió d'escollir entre batxillerat o cicles formatius, però també sobre els centres d'estudis i el criteri d'assignació de places de l'FP, els possibles itineraris, les sortides professionals, beques, la selectivitat, les notes de tall o els certificats de professionalitat.

Més enllà de l'atenció personalitzada, Fira de Barcelona ha acollit gairebé 200 activitats d'orientació grupal com xerrades, tallers, visites guiades o espais divulgatius. D'altra banda, s'han assolit les 3.500 descarregues dels materials informatius per a famílies i escoles per facilitar l'autoconeixement del jovent, l'exploració de l'oferta educativa i la descoberta de sortides professionals.

L'edició d'enguany ha comptat amb 224 expositors. La propera edició d'aquest esdeveniment tindrà lloc del 26 al 30 de març de 2025.