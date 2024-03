Mig centenar de funcionaris de presons es concentren davant les portes de Brians 2 per exigir dimissions a Justícia

Mig centenar de funcionaris de diferents presons s'han citat a les portes de Brians 2, on aquest divendres es preveu la sortida en llibertat sota fiança de l'exfutbolista Dani Alves, condemnat a quatre anys i mig de presó per agressió sexual. Els treballadors concentrats han aprofitat l'atenció mediàtica que desperta la possible sortida de l’exblaugrana -és a l'espera de reunir el milió d'euros de fiança que l'imposa l'Audiència de Barcelona- per demanar la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament, Amand Calderó. La previsió dels treballadors és quedar-se davant les portes de Brians fins a la sortida d'Alves. Volen 'acompanyar-lo' fins al cotxe.