Estrada planteja el 12-M com un "plebiscit" entre una política "dependent de l'Estat" i "un nou rumb"

Laia Estrada planteja les eleccions catalanes del 12-M com un "plebiscit" on caldrà escollir entre una política "dependent d'allò que ens digui l'Estat" o l'aposta per un "nou rumb". Així ho ha defensat aquest dimecres la cap de llista de la CUP en l'acte de presentació de les seves llistes, un cop ratificades per la militància.

La cap de cartell per Barcelona ha insistit que cal enfrontar-se a un "model extractivista" que "estan desplegant el PSC, Junts i ERC" i que porta Catalunya a un "col·lapse climàtic, social i nacional". Les llistes dels anticapitalistes a les altres demarcacions estaran encapçalades per Sergi Saladié (Tarragona), Dani Cornellà (Girona) i Bernat Lavaquiol (Lleida).