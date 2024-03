Vilagrà repeteix com a número 2 de la llista d'ERC a les eleccions del 12-M

La vicepresidenta del Govern, la santpedorenca Laura Vilagrà, tornarà a ser la número 2 de la llista d'ERC al 12-M, tal com han confirmat a l'ACN fonts de Palau i del partit. Així doncs, es repetirà el tiquet electoral amb Pere Aragonès a la candidatura per Barcelona com ja va passar a les últimes eleccions al Parlament del 2021. D'altra banda, Marta Vilalta (Lleida), Raquel Sans (Tarragona) i Laia Cañigueral (Girona) seran les caps de llista per a les altres demarcacions. Vilalta i Sans repeteixen, mentre que per a Cañigueral serà la primera vegada. El 20 de gener el Consell Nacional del partit ja va avalar Aragonès com a candidat a la presidència de la Generalitat. I ha estat proclamat oficialment després que ningú més s'hagi presentat a les primàries.

En el cas de les caps de llista per Lleida, Tarragona i Girona tampoc s'ha presentat cap altra candidatura en les primàries.

El procés electoral d'ERC continua en marxa per triar els membres que hauran d'integrar el conjunt de la llista electoral dels republicans, que haurà de ser ratificada el 2 d'abril pel Consell Nacional de la formació.

"És un honor i un privilegi ser la número 2 de la llista d'ERC, puc aportar l'experiència d'aquests tres anys"

En declaracions a l'ACN, Vilagrà ha explicat que serà "un honor i un privilegi" repetir com a segona candidata a la llista que encapçala el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que aportarà l'experiència i l'expertesa dels 3 anys a l'executiu i en l'àmbit municipal. Vilagrà també ha destacat la "il·lusió" de treballar per resoldre els "grans reptes del país". N'ha destacat la resolució del conflicte polític i l'autodeterminació; l'aplicació de l'amnistia; i abordar carpetes socials com el finançament singular, les polítiques socials "ambicioses", i l'impuls del català.

Vilagrà també ha lloat la figura d'Aragonès, president i cap de llista a les eleccions del 12-M. La vicepresidenta ha destacat que el candidat d'ERC "té el país al cap" així com el conjunt de la ciutadania. "És qui lidera amb més força la transformació des del Govern", ha afegit.

Segons ERC, Aragonès ha escollit Vilagrà perquè ha demostrat una "gran capacitat de negació i sempre ha posat per davant el projecte col·lectiu i ha defensat Catalunya i la seva gent en totes i cadascuna de les seves actuacions".

Des del partit destaquen que Vilagrà ha estat una "figura clau" en la negociació amb el govern espanyol que "ha fet possibles fites que semblaven impossibles", com els acords per la reforma del delicte de sedició i la llei d'amnistia. També destaquen el seu paper en la coordinació i comunicació del Govern i que va fer un "pas endavant" en assumir més responsabilitats quan Junts va abandonar l'executiu d'Aragonès.