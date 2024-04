Salut reclamarà a l’Estat que financi els cribratges als nounats que Catalunya ja fa per detectar malalties congènites

El conseller Manel Balcells ha afirmat que des del Departament de Salut reclamaran a l'Estat que financi els cribratges als nounats que Catalunya ja fa per detectar de forma precoç malalties congènites, després que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat aquest dilluns que n'ampliarà la cartera. El programa de cribratge neonatal a Catalunya, més conegut com a prova del taló, permet detectar fins a 25 malalties minoritàries, mentre que la cartera pública estatal fins ara només en cobreix set. El Ministeri de Sanitat ampliarà la prova a 11 malalties en les properes setmanes i a 22 el 2025. Balcells ha indicat que quan l'Estat incorpora una nova prestació, l'hauria de finançar, però ha advertit que "no sempre" funciona així.

El conseller de Salut ha valorat positivament l’anunci de Sánchez per ampliar la coneguda com a prova del taló a 22 malalties el 2025 davant les “grans desigualtats” que hi ha entre comunitats autònomes, ja que algunes es limiten a detectar les set patologies, mentre que en altres el programa n’inclou fins a 30.

Això sí, Balcells ha raonat que ara l’Estat hauria de finançar la nova prestació a les comunitats que ja tenien una prova del taló ampliada i que així ho reclamarà quan l’anunci d’aquest dilluns es porti a la pràctica. “L’Estat té un costum de dir ‘això s’ha de fer, però ho pagues tu amb els recursos que ja tenies’”, ha advertit.

El conseller ha assegurat que aquesta situació no seria nova, ja que s'hi han trobat a l'hora de finançar teràpies avançades o els nous tractaments de l’hepatitis, i que han d’anar demanant a l'Estat que assumeixi el cost d'aquestes prestacions. El titular de Salut ha aprofitat per avisar que la sanitat catalana està “infrafinançada” per part de l'Estat.