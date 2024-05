Els Mossos amplien el pla de prevenció del robatori de coure a tota Catalunya

El fenomen del robatori de coure s'ha estès per tota Catalunya. A principis de febrer les sostraccions en les principals instal·lacions ferroviàries, com les de Rodalies, van fer que s'activés el nivell 2 del Pla Operatiu Específic (POE) 'Metall' a Barcelona, l'àrea metropolitana i a Tarragona. D'aquesta manera s'intensificava la vigilància amb patrulles mòbils i drons, ja que s'usaven càmeres de visió nocturna per a detectar possibles robatoris de coure.

Amb els assalts de les últimes setmanes, el Gabinet de Coordinació Central del Programa Operatiu LCD-Metall de Mossos, que gestiona els riscos d'aquest pla operatiu, ha valorat que s'ha d'aplicar el nivell 2 en tota Catalunya. En aquest sentit, creuen que l'augment de robatoris de coure, principalment en empreses, xarxa ferroviària i infraestructures com ara depuradores, fa que s'hagi de combatre el fenomen en tot el territori.

La reunió d'aquest dimecres va estar presidida pel comissari cap de Mossos Eduard Sallent i amb la participació dels màxims comandaments del cos. A més d'actualitzar el pla operatiu i estendre'l per tota Catalunya, la policia catalana ha establert diverses mesures encaminades a prevenir i investigar aquests robatoris de coure.

D'una banda s'augmentarà el patrullatge per punts de la xarxa ferroviària i altres instal·lacions en les quals pot haver-hi assalts, així com en alguns polígons. A més, es millorarà la prevenció amb visites a empreses i diversos operadors perquè reforcin la seguretat amb càmeres o vigilants i se'ls instarà a guardar el material dins de naus industrials o espais perquè no estigui a la vista i sigui més fàcil per al lladre.

També es vol combatre els punts de reciclatge o ferrovellers que s'encarreguen de comprar aquest coure, que ha vist disparar-se el seu preu en els últims mesos. Els agents instaran a buscar a bandes que es dediquen a comprar el que roben altres grups més petits organitzats i que després se'l porten fora de Catalunya per a fondre i vendre-ho a un preu més alt.

L'objectiu no és només actuar contra els lladres de coure, que solen anar en grup, ja que hi ha molts riscos per a sostreure'L, sinó contra màfies més establertes que es dediquen a adquirir i distribuir aquest metall. Per això s'intensificaran els controls de carretera en punts pròxims a obres d'infraestructures, com Rodalies, en els quals hi ha coure o el seu accés a artèries importants com l'AP7 o l'AP2.