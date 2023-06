Juan Mateu Gual, número dos de Vox de la localitat mallorquina d'Alcúdia, va ser una coneguda 'drag queen' en les nits d'Eivissa, segons va revelar en un reportatge el diari 'El Plural'. Qui ocuparà la regidoria de turisme de la localitat apareix en les seves xarxes socials, fins a l'any 2020, maquillat i vestit amb roba femenina en els locals més coneguts de l'illa pitiüsa, tant que ell mateix es presenta com 'Joan d'Eivissa' i es descriu com a "ambaixador de l'illa exportant la seva marca per tot el planeta. Relacions públiques, imatge i productor".

El partit per al qual milita s'ha manifestat sempre obertament contra el col·lectiu LGTBI, de fet el seu propi líder, Santiago Abascal, va arribar a dir que "els homosexuals poden tenir una unió civil, però no matrimonial, això és la unió entre homes i dona", o que "hauria de tenir preferència la unió d'un home i una dona. Si hi ha un nen al qual li vol ningú i l'adoptaran dos homosexuals, jo els aplaudeixo, però podent triar, és preferible que estigui amb un pare i una mare". Què va portar a Mateu Gual a militar en les files de Vox i deixar de transformar-se en 'Joan d'Eivissa'? Segons s'aprecia en les seves xarxes socials, el canvi es produeix en l'estiu de 2020, ja que fins al moment protagonitza innombrables fotografies caracteritzat com un 'bearded drag queen', una forma de transformisme que consisteix en la combinació de trets femenins amb masculins com la barba.