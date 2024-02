L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha ironitzat aquest dimarts sobre els canvis de guió del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i les informacions que van aparèixer a diversos mitjans sobre el fet que estaria disposat a un indult amb condicions a l'expresident Carles Puigdemont. En un míting a Lugo, Zapatero ha afirmat que els canvis de Feijóo són "com una sèrie". "Els guionistes de Netflix estan preparats per fer una sèrie sobre el dinar de Feijóo", ha dit, perquè "cada dos minuts canvia".

A més, segons Zapatero, Feijóo "demana als seus votants que no es distreguin amb aquestes informacions, però com no s'han de distreure?", perquè "els han dit que Espanya es trencava i ara els diuen que l'indult sí i que Puigdemont no és terrorista". "Alhora que es manifestaven estaven negociant, eh, i posant tothom en tensió, mobilitzant, i quina despesa d'autobusos!".