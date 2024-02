L’exministre José Luis Ábalos assegura que de moment no pensa dimitir, ja que el cas de comissions irregulars en la compra de mascaretes durant la pandèmia des del Ministeri de Transports no va dirigit contra ell sinó contra un exassessor. A més, diu que no vol “fer un tribut a la dreta”. No obstant, en una entrevista a ‘El País’, s’ha mostrat a “disposició” del seu partit, però demana parlar-ne amb calma, tot i les insinuacions de la vicepresidenta María Jesús Montero. En canvi, diu que no ha parlat ni parlarà amb el president espanyol i líder del partit, Pedro Sánchez: “Sé com pensa, què espera i sap que soc lleial”. Ábalos diu que l’acusació contra ell de moment només és “política i mediàtica, no pas judicial”.

Sobre la seva possible dimissió, assegura que encara no ha decidit, i diu que tot i les insinuacions de la vicepresidenta María Jesús Montero, ningú del PSOE li ha demanat “convenientment” la dimissió. “Tot al contrari”, rebla, i afegeix: “Sempre estic a disposició del meu partit, però no faré un tribut a la dreta”.

En aquest sentit, diu que ell es defensarà de les acusacions judicials si arriben, “no pas de les campanyes de la dreta”. “No tinc cap aferrament, però cal pensar si això –la seva dimissió-- serveix per a alguna cosa o per aplanar la campanya de la dreta, que no acabarà només en mi”.

Així, vol esperar que es desvelin els detalls de la investigació judicial, ja que ell no surt com a investigat en la querella de la fiscalia. “Si el sacrifici serveix perquè s’aclareixi tot i es depurin responsabilitats, compten amb la meva col·laboració, però no perquè la dreta es cobri una peça que, a més, en aquests moments no és important”, afegeix.

“S’ha de ser intel·ligent en l’acció política, saber les estratègies que practiquen alguns, s’ha de tenir clar si s’està beneficiant a l’estratègia de l’adversari”, remarca. “Sempre estic a disposició del meu partit, he sigut lleial; ho pensaré amb el meu partit, i no prendré una decisió tot sol”, afegeix.

Ábalos assumeix la responsabilitat de contractar García, però diu que “sempre hi pot haver algú que abusi de la confiança”, com diu va passar en els governs d’Aznar o Esperanza Aguirre. No obstant, recorda que ell no està acusat de res, i creu que és el seu exassessor Koldo García qui ha de defensar-se de les acusacions directes de cobrar comissions irregulars. “El que he llegit m’ha decebut profundament”, explica, i no posa la mà al foc per al seu antic ajudant. “És veritat que molta gent em deia coses de Koldo, però soc una persona confiada, dono oportunitats a la gent”, es justifica.

Així, per exemple, sobre un pis que García va comprar a Benidorm, Ábalos diu que quan li va preguntar, aquest li va dir que entre tots els germans comprarien, amb hipoteca, un pis per als seus pares. Finalment el pis es va comprar al comptat i es va posar a nom del seu nucli familiar. Diu que no va sospitar de cap enriquiment il·lícit del seu assessor, però quan ho ha vist a la querella s’ha quedat sorprès. A més, assegura que ell no s’ha enriquit en aquest procediment, i que té menys patrimoni ara que quan va ser nomenat ministre.

Preguntat per l’empresa que va contractar per subministrar mascaretes ha explicat que en aquells moments molts sectors públics en necessitaven urgentment, com la policia, els carters o fins i tot els sanitaris. “Koldo i altres van aportar propostes que es van estudiar; a toro passat les coses es veuen d’una altra manera, però en aquell moment estàs en tensió; jo estava content per la gestió i no em vaig posar a investigar l’empresa”, argumenta. A més, assegura que no va ordenar a Ports de l’Estat que contractés l’empresa aportada per García, sinó perquè tenia capacitat de subministrament de mascaretes, però ell no es va submergir en els detalls.

En aquest sentit, diu que ell no va sospitar d’irregularitats en l’empresa, però va ordenar al subsecretari que supervisés la contractació, i tot es va fer correctament. Fins i tot va recomanar la contractació d’aquesta mateixa empresa per part d’altres ministeris.

En tot cas, diu que de moment no s’ha demanat cap fiança als investigats i que el Tribunal de Comptes assegura que no hi va haver cap pèrdua patrimonial per part de l’Estat. “En la querella posa que el procediment de contractació va ser correcte, amb preus de mercat i transport inclòs”, i ho compara amb l’”estafa” de les “mascaretes falses” de la Comunitat de Madrid.